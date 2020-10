Trump dijo que evoluciona bien en su primer mensaje tras ser internado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó en las últimas horas que evoluciona "bien" tras comenzar el tratamiento por coronavirus en el hospital Walter Reed y agradeció al pueblo estadounidense la preocupación por su estado de salud, en su primer mensaje tras su internación y a un mes exacto de las elecciones.

"¡Voy bien, creo! ¡Gracias a todos! ¡Amor!", escribió el republicano de 74 años en su cuenta de Twitter, poco después de empezar su tratamiento con el antiviral remdesivir y sin necesidad de recibir suministro adicional de oxígeno, según anunció el médico del mandatario, Sean P. Conley.

El remdesivir es uno de los pocos fármacos que probaron ser útiles contra la Covid-19 y Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, acaparó en junio toda su producción, en un movimiento que provocó críticas de otros países.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!