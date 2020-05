“Un almuerzo argentino”: la obra que espera por su estreno

Ya antes de que el gobierno nacional decretara el aislamiento preventivo, social y obligatorio, hace un mes y medio, la actividad de los teatros se había suspendida por prevención. Así, muchas obras y estrenos quedaron detenidas en el tiempo. Una de ellas es “Un almuerzo argentino”, la puesta que preparaban los actores del taller de producción teatral de Silvana Feliziani.

Se trata de una obra de Bernardo Cappa que, tal como contó Darío Abreu, uno de los actores del elenco, “está ubicada en la época después de la muerte de Evita, en 1952 aproximadamente. Y justamente es la reunión de dos familias, una que es peronista y la otra antiperonista; así que si bien está ubicada en aquella época, toca muchos temas de la actualidad también”.

¿En cartel?... en pantalla. Los protagonistas organizaron videollamadas para seguir trabajando en la obra.



La pandemia por el coronavirus postergó por tiempo indefinido el estreno de esta pieza que iba a subir a escena los domingos al mediodía en el teatro El Arrimadero. ¿Por qué ese día y sobre todo a esa hora? “Porque como es un almuerzo argentino y nosotros comemos en escena, la idea era que la gente también coma con nosotros mientras veía la obra”, reveló Abreu.

La pandemia les quitó, por ahora, las funciones, pero no las ganas de seguir adelante. Rápidamente, los doce actores y la directora pusieron manos a la obra y organizaron ensayos virtuales. Ellos prefieren no llamarlos así porque no se trata de un ensayo tradicional, pero lo cierto es que en esas reuniones por videollamada aprovechan para repasar letras y ahondar en todos los rincones de la trama y su contexto.

“Veníamos ensayando hace dos meses entonces surgió juntarnos virtualmente para no perder el ritmo. Nosotros nos juntábamos religiosamente los martes, que es nuestro día de ensayos, y cuando se acerca el estreno siempre ponemos un día más, que en este caso era los domingos a la mañana. Entonces decidimos seguir haciéndolo de manera virtual para no perder el contacto, para seguir repasando la letra, para seguir manteniendo nuestro interés en la obra y tenerla siempre presente. No son ensayos como en el teatro, porque no podes poner el cuerpo, pero utilizamos estos encuentros para mantenernos en contacto”, contó Darío que personifica a Osvaldito, el hijo varón de la familia peronista.

“Generalmente mantenemos el horario del ensayo del teatro y agregamos el sábado por la tarde. Nos juntamos todos y repasamos la letra o hablamos de los personajes y del contexto de la obra. Eso esta bueno porque no muchas veces se tiene ese tiempo. Ahora podemos tener mucho más conocimiento de qué pasó en ese momento y por qué cada personaje es como es, y cómo es el ‘alrededor de la obra’ que no está escrito, pero es importante saberlo”, añadió el actor.

“Un almuerzo argentino” es la primera experiencia del grupo con un texto ajeno, un camino, el de representar obras de otros, seguirán andando a futuro. Las obras anteriores, “Solo por ella” y “Los Funes”, fueron una creación colectiva del grupo, que hoy espera el fin de la pandemia para volver a escena.