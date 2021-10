Un corte de gas en Roca afectó a su hijo con autismo

El dolor del alejamiento produce un daño irreparable en padres e hijos, sobre todo para los niños con TGD, un tipo de alteración neurocognitiva, a los cuales los cambios bruscos afectan en su tratamiento y desarrollo.

Esta es la realidad de Isaura Coria y Mario Morales, un matrimonio radicado en Stefenelli, que debió desprenderse de sus hijos de 9 y 2 años en las últimas semanas.

Foto: Emiliana Cantera

Se trata de una familia de escasos recursos que denunció los reiterados problemas con la empresa proveedora de gas, que terminó derivando en dos cortes en lo que va del año. El último de ellos ocurrió la semana pasada.

“Quiero que Camuzzi pague el daño que le hizo a mi nene”, comentó con enojo Isaura. El pequeño, Luis, sufre de problemas de desarrollo y producto de la suspensión del suministro básico debió radicarse con su abuela, en Huergo.

Particularmente, la falta de gas le afecta en uno de sus comportamientos más habituales. El niño presenta un TOC que consiste en recurrir a sucesivas duchas a lo largo del día, una situación que se agravó durante los meses de bajas temperaturas.

“El otro día que hacía frío, fue y se bañó sin avisarme con agua helada. Eso no lo voy a perdonar en la vida”, enfatizó la madre.

Los problemas con Camuzzi comenzaron en abril del año pasado, cuando de forma imprevista dejaron de llegar las boletas en forma física al domicilio de calle Los Sauces.

A medida que pasaban los meses la desazón fue en aumento, debido a que tampoco cuentan con la destreza necesaria para el manejo de herramientas informáticas. Al menos para recurrir a la facturación virtual.

Algunas de la boletas no figuran en el sistema, denunció Isaura. Foto: Emiliana Cantera

Le queremos enseñar a nuestro hijo honrar sus raíces, defenderse y trabajar en familia" Isaura Coria, madre de Luis

Fue en abril de este año cuando sin notificación la empresa decidió suspender el suministro por dos meses, además de facturarle 25 mil pesos producto de los meses acumulados.

Para acceder a la reconexión debieron solicitar ayuda en la Secretaría de Desarrollo Social, ya que los ingresos de la familia son escasos. Subsisten gracias a empleos y changas temporarias, además de la venta de pan casero.

“Yo tengo ayuda social y me explicaron que aunque deba un año nunca me podrían llegar esos montos. De Camuzzi me dijeron que se me cortó el beneficio”, precisó.

En julio nuevamente se interrumpió la facturación, terminando de desencadenar en el corte de la última semana.

Los reclamos se agolparon uno a tras uno en defensa al consumidor, e incluso en las oficinas de los partidos políticos de mayor peso. Aunque de parte de ninguna dependencia les dieron una respuesta.

Dato 25.000 pesos pagó la familia por problemas en la facturación, sumado a los cortes.

¿Qué es el TGD?

Los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) hacen referencia a un amplio espectro de diagnósticos relacionados entre sí.

En general este tipo de trastornos se manifiestan en periodos tempranos de la niñez y en conjunto comparten una alteración con lo que respecta a la adquisición de habilidades cognitivas, motoras, de lenguaje, del aprendizaje y de la conducta que impactan el funcionamiento personal.

El término TGD se empezó a acuñar hace 40 años, para poner énfasis en las afecciones vinculadas al desarrollo de las personas y como una forma de establecer una diferencia con respecto a las confusiones que en aquel momento acarreaban las enfermedades de tipo mental.

El tratamiento es psicoeducativo, en donde la intervención educativa viene guiada por un acompañamiento psicológico. Es importante destacar que se trabaja con pequeños pasos, a los cuales una alteración brusca puede afectar.