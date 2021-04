Un corte de ruta de Salud afecta el tránsito de camiones hacia Chile por el paso Samoré

Largas filas de camiones con patente chilena se registran desde ayer en el complejo fronterizo Cardenal Samoré y junto al puente del río Limay, en el límite entre Río Negro y Neuquén, ante la imposibilidad de pasar hacia la aduana por un corte de ruta que realizan los trabajadores de la Salud en Villa La Angostura.

Personal del hospital de Villa La Angostura inició ayer alrededor de las 14 un bloqueo en el puerto Elma, ubicado a pocos metros del puente del río Correntoso. Este bloqueo impide el paso de camiones internacionales que realizan el recorrido Chile-Chile a través del paso Samoré.

Los camioneros alertados de este corte de ruta decidieron desde ayer esperar en la ruta 40 cerca del puente del río Limay o en Dina Huapi, hasta poder avanzar por la frontera para ingresar hacia Chile. Mientras que los que transitan desde Chile hacia Argentina, aguardan en el complejo aduanero donde hay un amplio predio.

Los camiones de carga de Chile esperan junto a la ruta 40 que se levante el bloqueo en Villa La Angostura. Foto: Alfredo Leiva

Los camiones son los principales afectados con este corte de ruta, ya que los vehículos livianos pueden tomar calles alternativas para pasar a un lado y otro de Puerto Elma.

Los camioneros cuestionaron que permanecen varados desde el lunes a las 16. "No tenemos un baño químico, no podemos higienizarnos, hemos tenido que tomar un taxi para ir a comprar algo para comer. Y lo peor, no tenemos información de cuándo abrirán la frontera", señalaron.

Cabe recordar que los camioneros chilenos desde esta semana tienen una nueva exigencia del Gobierno de Río Negro para transitar por la jurisdicción de esa provincia (Dina Huapi, Bariloche y El Bolsón) donde deben acreditar un test negativo de PCR

En el hospital de Villa La Angostura, desde hace un mes, se prestan los servicios de emergencia solo con guardias para pacientes con síntomas de covid-19 y otras urgencias. El resto de las prestaciones están suspendidas.

Camiones esperan a la vera de la ruta 40, cerca del puente del río Limay, para poder avanzar hacia Chile. Foto: Alfredo Leiva