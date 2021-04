Siguen los cortes en Neuquén: mediación trabada y peligro de desabastecimiento

Este martes continuaban los cortes en distintos puntos de Neuquén, con su fuerte en la zona de Añelo. Con 47 días de reclamo salarial y seis de bloqueos totales, el conflicto con los trabajadores autoconvocados de Salud ponía anoche en jaque el abastecimiento de algunos combustibles en toda la región y de mercaderías y alimentos en el corredor petrolero de Vaca Muerta que tiene como cabecera a Añelo. La reunión convocada para las 17 de la que se esperaba una propuesta salarial se trabó ante un requerimiento del Gobierno provincial para que se levanten los piquetes. Hoy, a las 10, habrá una conferencia de prensa de los manifestantes.

El acta de la convocatoria, firmada el domingo, requería una flexibilización de las protestas. Lejos de aceptar esa posición, los manifestantes endurecieron los bloqueos y sumaron nuevos puntos. Anoche había al menos nueve ciudades con cortes de ruta. Esta madrugada se supo que se había levantado el de Junín de los Andes y seguían los de Añelo, Zapala, Plaza Huincul, Picún Leufú, San Patricio del Chañar, Chos Malal, Dique Ballester y Villa la Angostura.

En Añelo los piquetes se multiplicaron al punto de afectar la producción en los yacimientos, algo que para la industria es una situación de extrema complicación. En Picún Leufú se liberó durante 40 minutos la Ruta 237 para que puedan pasar los vehículos que llevaban más de un día varados.

El encuentro de ayer comenzó más tarde de lo previsto por una demora de las representantes del Ejecutivo, las ministras Vanina Merlo (Gobierno y Seguridad) y Andrea Peve (Salud), quienes a poco de comenzar el diálogo expresaron su descontento por el incumplimiento de lo firmado. Incluso la mesa de mediación pasó a un cuarto intermedio minutos antes de las 21 con el pedido del gobierno de que se levanten las protestas en las rutas.

Desde las escalinatas de la Ciudad Judicial, que volvió a ser el epicentro de la negociación, los representantes de los trabajadores comunicaron el cuarto intermedio y el requerimiento del gobierno, pero dejaron en claro que no accederían al pedido. La decisión fue festejada por decenas de manifestantes que acompañaban desde afuera el encuentro.

Más temprano, el fiscal general, José Gerez, convocó a los presidentes de los bloques de la Legislatura para ponerlos al tanto de los avances en la mediación iniciada el sábado. El domingo había anticipado que convocaría a los gremios del sector, pero solo recibieron la propuesta ATE y UPCN, que decidieron no asistir.

En el encuentro entre el Gobierno y los trabajadores estaba previsto que se acercara una propuesta salarial. Los autoconvocados rechazan el acuerdo firmado el 26 de febrero por los gremios mayoritarios. El gobierno aseguró que trabaja en una oferta, pero exige como condición una flexibilización, algo a lo que los representantes de los trabajadores, hasta anoche, no estaban dispuestos acceder. Ayer, pasadas las 22:30, decidieron comenzar otro cuarto intermedio.

Desabastecimiento

El intendente de Añelo, Milton Morales, confirmó en declaraciones al programa Vos a Diario de RN RADIO, que la flexibilización de los bloqueos el sábado permitió mejorar las perspectivas de abastecimiento para esa zona que, tras las medidas iniciadas el miércoles, comenzaba a ser crítico. Pero agregó que de mantenerse la medida los alimentos y la mercadería podría comenzar a escasear por la paralización del transporte.

Aseguró que había unos 1.000 camiones que estaban varados en la localidad.

“En un corte de ruta todos quedan de rehén. No solo Añelo, sino también Rincón de los Sauces y otras localidades. A partir de ahora si no hay acuerdo vamos a empezar a tener alguna situación más problemática porque no hay flujo de abastecimiento”, indicó.

Cerca del mediodía se conoció que las estaciones de servicio YPF de la región empezaron a quedarse sin combustibles. “Desde el viernes no recibimos combustible, por el bloqueo al acceso a la refinería (en Plaza Huincul). No tenemos novedades sobre una liberación y desde ayer ya no tenemos nada de súper”, explicaron desde una estación.

Anoche en varias estaciones de la capital neuquina había largas filas de automovilistas que buscaban garantizarse el combustible.

Reuniones desdobladas y convocatorias que no llegaron

El jefe de los fiscales, José Gerez, que inició el proceso de mediación entre el gobierno provincial y los trabajadores autoconvocados de Salud propuso el domingo ampliar la mesa de conciliación invitando a los gremios del sector -los reconocidos y los que no son reconocidos por el Ejecutivo- y los jefes de bloque de los partidos políticos representados en la Legislatura.

Antes del encuentro con los trabajadores, que había sido pautado para las 17 pero comenzó más tarde por la demora de las ministras del Ejecutivo, el funcionario judicial pudo reunirse con un grupo de diputados.

Pasado el mediodía de ayer, Gerez recibió a los diputados provinciales. Durante el encuentro se informó sobre las actuaciones realizadas. Participaron los legisladores y legisladoras Maximiliano Caparróz (MPN); César Gass (JXC); Ayelén Gutiérrez (FDT); Elizabeth Campos (DC); Andrés Peressini (Siempre); Carina Ricominni (Juntos); Andrés Blanco (PTS); y Patricia Jure (FIT).

“Sin dudas estamos ante un conflicto complejo, y necesitamos el aporte de ustedes como legisladores y legisladoras y de los espacios políticos que representan para encontrar una salida consensuada y estructural”, les planteó Gerez.

Respecto de los gremios tanto desde ATE como de UPCN confirmaron que fueron convocados, pero no asistieron. En el caso de Siprosapune y el SEN (Enfermeros) comentaron a este medio que nunca les llegó la convocatoria a la mesa ampliada.

En paralelo hubo una concentración en la Casa de Neuquén ubicada en la Capital Federal. “Lamentablemente tenemos que hacer 1.200 kilómetros para que la comunidad nos escuche a nivel país. Porque la conducción de Carlos Quintriqueo (ATE) firmó un aumento de 12% a los trabajadores estatales, pero los trabajadores que estuvimos en la primera línea el año pasado ese 12% no es lo que necesitamos”, señaló Raúl Baigorria, chofer el hospital Castro Rendón.

Las pérdidas en Vaca Muerta superan los US$10 millones

En el inicio de la semana la zona petrolera de Vaca Muerta vivió el peor de los escenarios esperados: más de la mitad de la actividad está paralizada por la imposibilidad de operar y ayer se sumó la afectación en la producción en yacimientos.

En un relevamiento realizado por este medio entre las principales petroleras de la cuenca se detectó que ya son 19 los equipos de perforación que debieron parar sus operaciones ante la imposibilidad de realizar las rotaciones de personal y de garantizar la llegada de insumos.

Esto implica que prácticamente el 80% de los rigs que trabajan en sumar nuevos pozos en Vaca Muerta quedaron parados.

Pero además, también se debieron suspender los trabajos tres de los cinco sets de fractura que trabajan en la cuenca.

Según explicaron las empresas consultadas son varios los pozos productores que debieron ser cerrados ya sea porque no cuentan con telemetría y no se puede garantizar su supervisión ante los cortes en los caminos, o bien porque se trata de locaciones lejanas en las que la producción es transportada en camiones que desde hace días no pueden llegar.

Desde una empresa explicaron que hace cinco días deberían haber comenzado el traslado de un equipo de perforación. Este punto es especialmente delicado en lo que hace al gas, ya que mientras el país corre contrarreloj para tratar de incrementar la producción para este invierno -por medio del Plan Gas Ar- los bloqueos están generando una demora en la perforación, fractura y conexión de nuevos pozos.

Las pérdidas económicas

En total son unos 33 equipos de diverso tipo los que están paralizados en Vaca Muerta, a razón de tres set de fractura, 19 rigs y 12 equipos de workover, pulling y coiled tubing, elevando la pérdida diaria de las empresas del sector a unos 2.300.000 dólares por día, solo en estos stand by, ya que además las firmas están destinando muchos más recursos para servicios que antes eran básicos como son la llegada de comida a los campamentos o la arena de fractura que en algunos yacimientos logró llegar.

Es decir, que desde el inicio de los bloqueos de caminos, las pérdidas acumuladas entre las operadoras ya rozan los 10 millones de dólares, un valor que representa más que costo de perforar y poner en producción un nuevo pozo.