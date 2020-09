Un hombre falleció de covid-19 en su casa por no consultar al sistema de salud

Un hombre de 54 años murió de covid-19 en su domicilio, por no consultar al sistema de salud, que sólo se enteró del caso cuando sus allegados informaron del fallecimiento. Los médicos sospecharon que podría haber padecido el virus y lo sometieron a un hisopado post mortem, que determinó que tenía la enfermedad.

“La persona tenía síntomas previos, y además era paciente de riesgo por su edad y por tener enfermedades de base. Decidió aislarse, pero no llamó nunca al hospital”, informó Paula Iaquinta, la directora del hospital Aníbal Serra.

Cuando se dio aviso de su fallecimiento se develó lo ocurrido. “Ahí se decidió realizar el hisopado post mortem y se descubrió, como se sospechaba por el cuadro descripto, que tuvo coronavirus”, detalló la médica.

La triste noticia encendió las alertas del área de salud local, debido a que existen muchos casos de personas que consultan de manera tardía, o tienen síntomas y, por temor, no avisan a los profesionales, para descartar o confirmar la existencia de la enfermedad.

“Muchos nos dijeron, por caso, que le tenían miedo al hisopado. Y no es una cirugía, el test es un procedimiento simple en el que se usa un hisopo un poco más largo que los comunes. Es molesto, pero no doloroso” explicó Iaquinta.

“Tuvimos, además- prosiguió la médica- muchos casos de gente que consulta tarde, tras estar, por ejemplo, una semana con síntomas. Hay muchos de ellos que se habían aislado voluntariamente, pero otros que no. Así que no sólo no consultaron desde el inicio, sino que siguieron haciendo su actividad normal, en contacto con personas, y eso propaga los contagios” explicó la profesional.

“En este momento en el que el virus está en nuestra localidad hay que consultar más que nunca si se tienen síntomas de covid 19”, remarcó la doctora. “De hecho-detalló- muchos de los que nos llamaron no fueron positivos de esa enfermedad, pero se detectó que tenían un cuadro viral provocado por un virus diferente, y se los atendió por ese cuadro puntual. Hay que consultar” insitió.

Por otra parte, aunque todavía no cambió el estatus sanitario, la directora informó que a nivel local el virus podría estar circulando de manera comunitaria. “Sigue existiendo circulación en conglomerado, porque hay nexos epidemiológicos que siguen activos. Pero hay muchos casos también de los cuales se desconoce el origen, o no puede determinarse un nexo claro, y eso nos hace pensar que el virus ya está circulando en la comunidad” apuntó la directora.

Afortunadamente, de los 76 casos activos que se reportaron hasta la noche del lunes, ninguno de ellos reviste, por el momento, una situación de gravedad. “Hay algunas camas ocupadas en el hospital, pero por pacientes que, por prevención, deben estar internados debido a que son población de riesgo por tener enfermedades de base o por su edad, pero la mayoría de los casos que tuvimos hasta ahora cursaron la enfermedad con síntomas leves o sin síntomas” dijo Iaquinta.

Con respecto a la situación del personal de salud, la directora informó que hay tres enfermeros y una médica con covid 19, todos ellos cursando la enfermedad con síntomas de leves a moderados y, en uno de los casos, muy próximo a obtener el alta.