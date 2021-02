Un lote de 580 mil vacunas contra coronavirus llega de la India mañana al país

El Ministerio de Salud de la Nación y el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, informaron hoy que mañana miércoles arribará a la Argentina un avión transportando vacunas contra el coronavirus producidas en ese país.

Bhatia dijo en Twitter que "las vacunas hechas en India están camino a Argentina. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero".

El vuelo de Qatar Airlines que transporta las 580 mil dosis de la vacuna (el QR 8155) arribará a las 2.45 al aeropuerto de Ezeiza, informaron fuentes aeronáuticas.

Las vacunas son de la marca Covishield, producidas por el laboratorio Serum Institute de la India y desarrolladas por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Made in India 🇮🇳 vaccines are en route to Argentina 🇦🇷. Scheduled to arrive Buenos Aires in early morning of 17 February.



Las vacunas Hechas en India 🇮🇳 están camino a Argentina 🇦🇷. Está previsto que lleguen a Buenos Aires en la madrugada del 17 de febrero#VaccineMaitri pic.twitter.com/4QZoPtIStU