Una alimentación balanceada puede ayudar a recuperar y mejorar nuestro sistema inmunológico

Esta nueva normalidad que atravesamos, donde debemos cuidarnos y cuidar a los demás, acompañar correctamente a nuestras defensas con una alimentación equilibrada, es fundamental. Ordenar las comidas del día requiere de un poco de organización, voluntad y algo de paciencia en la cocina. Ocurre que el saber cómo alimentarnos nos puede ayudar a prevenir malestares no deseados. Durante esta pandemia hemos escuchado sobre los síntomas y secuelas que quedan en las personas que han tenido covid. Pero cómo deben cuidarse, quienes lo padecieron o padecen, en cuanto a su alimentación y qué debe hacer el resto de la población para mantenerse saludable.

“En realidad no hay una alimentación específica para pacientes con covid. Lo que se nota mucho en consultorio, sobre todo en el post covid y en la internación, es que el paciente presenta hiporexia (baja ingesta) porque pierde el apetito, muchas veces, por esto de la falta de oxígeno. Cuando el paciente requiere oxígeno durante la internación, ya sea por cánula nasal o máscara de reservorio, les limita mucho la ingesta. Entonces, lo que consuman tiene que ser con el mayor aporte nutricional posible porque comen pocas porciones. Hacemos mucho hincapié en las proteínas. Los alimentos fuente de proteínas son las de origen animal (carne roja, pollo, pescado, huevos, lácteos, leche yogur, quesos) y las de origen vegetal, principalmente las legumbres”, comenta la Eliana Quesada, Lic. en Nutrición (MP 8443).

Frutas, verduras y frutos secos son parte de una dieta equilibrada.

Quesada agrega que “hay que lograr que hagan al menos cuatro comidas y dos colaciones o 6 comidas diarias de pequeño volumen, pero cada 3 horas aproximadamente para que puedan cubrir sus requerimientos calóricos y fundamentalmente los protéicos, ya que durante la etapa de la enfermedad de covid y pos covid lo que se observa es mucha pérdida de peso a expensas de la masa muscular. La recuperación de esa masa muscular lo que más necesita es el aporte de proteínas. Muchas veces, durante la internación, terminamos indicando suplementos calóricos protéicos”.

Beber agua e incoporar alimentos con vitamina C y D es muy importante. “Durante el covid y además como preventivo, hay que hacer mucho hincapié en la ingesta de líquidos, principalmente de agua. No confundirse con té, mate, ni ninguna otra infusión. Y en cuanto a los alimentos hay que incorporar los fuente de vitamina C como cítricos (naranja, mandarina, pomelo, limón), kiwi, tomate, morrón. También como método preventivo es que hay que tener buenos niveles de vitamina D. La misma se obtiene principalmente con 15 minutos diarios de exposición solar. Los pescados también aportan vitamina D, pero los más grasos”, continúa la profesional.

Empecemos a elegir alimentos menos procesados.

“En cuanto a lo preventivo, y no es que haya una alimentación preventiva del covid, creo que ahí influye mucho la hidratación, los alimentos fuente de vitamina C y en general tener una alimentación saludable previamente. Partir de la base de que consumamos pocas calorías vacías, pocos alimentos que te brinden solo grasa y azúcar (gaseosas, galletitas, panificados, snack) y mayor consumo de alimentos no procesados: frutas, verduras, legumbres, carnes, huevo, lácteos. Cuanto menos procesada sea nuestra alimentación, menos de paquete, más saludable va a ser y mejor perfil nutricional vamos a tener para enfrentar las enfermedades”, concluyó la nutricionista.