Una chica llegó al “bailando”

Neuquén

He leído en un medio gráfico que comienzan los juegos de la Araucanía en Santa Rosa, La Pampa. Lo escribo en minúscula pues el diario lo publicó en dos columnas por 15 cm que apenas se ve, lo cual indica que no le interesa mucho esos Juegos de la Araucanía, que tan sanos son y que tan bien le hacen a toda la juventud.



Muy por el contrario en doble pagina central publicó este domingo que una chica llego al Bailando. Más allá de las felicitaciones a esta chica pues no es fácil llegar hasta allí, la pregunta es: ¿puede ser que un periódico le dedique una pagina central a un programa como el Bailando que toda la vida fue aprovecharse de la ignorancia de la gente y utilizarla, ridiculizarla, etc, etc,?



Eso fomentan varios medios pues vende. Así estamos como país. Me parece que los medios deberían ponerse los pantalones largos y fomentar un poco menos estas estupideces, para de alguna manera guiar a la gente y en especial a la juventud.



Que lo importante no es Tinelli, o Susana Giménez, quienes, entre otros, utilizan la ignorancia de la gente para hacer pingües negocios, que por supuesto se lo deben a su inteligencia, pues son negocios totalmente legales y lícitos.

Hernán Caire

