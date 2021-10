Una docente abrió una ventana y se le cayó el vidrio encima

La caída del vidrio de una banderola sobre una docente de 4º grado turno mañana en la escuela primaria Nº 152 de Cutral Co obligó a que sea trasladada hasta el hospital. Si bien no tiene lesiones de gravedad ni debió quedar internada, no habrá clases el martes. Ninguna de los alumnos fue alcanzado por los vidrios. Hace dos semanas atrás pasó una situación similar y esa vez fue la directora la que había abierto otra ventana.

La situación se desencadenó este lunes, después del ingreso, a las 8:30 cuando en el aula de 4º grado que está situada en el ala noroeste del edificio escolar. La directora Dora Baro, en diálogo con este diario dijo que desde que se implementó la presencialidad plena se toma la decisión de aplicar los protocolos de ventilación cruzada y, en consecuencia, una vez en el aula la docente abrió una de las banderolas.

"Lo que ocurre es que con el viento, se cortan las sogas y se caen los vidrios. Hoy, la seño abrió, se dio vuelta y se cayó la banderola. Se explotaron los vidrios y golpeó sobre la cabeza y la espalda", describió Baro. De inmediato, se convocó a la ambulancia que concurrió al establecimiento escolar. Como los vidrios cayeron por todos lados, se decidió además revisar a los niños que estaban en el aula.

"Es un 4º grado y este grupo es uno de los que prometerá la bandera el miércoles, pero dispusimos su retiro y este martes no habrá clases porque la seño sigue con certificado médico", acotó. La docente fue trasladada hasta la guardia del hospital de Complejidad Media de Cutral Co, donde fue sometida a radiografías para establecer algún tipo de lesión.

No se dispuso que permanezca internada porque no era necesario y por la ART se hizo la atención en un sanatorio privado de Plaza Huincul. "Tiene seguimiento ambulatorio, por suerte no fue peor", describió. Por otra parte, la directora explicó que en su caso abrió un banderola en uno de los pasillos del ala sur del edificio. También una corriente de aire provocó esa situación. En su caso, los vidrios explotaron sobre su cara pero como utiliza una máscara completa no le afectaron la cara.

"Son estructuras muy pesadas y ya comenzaron con las tareas para retirar los restos y cambiarlos por policarbonato", aclaró. En otro orden, hay personal del área de Mantenimiento Escolar que está llevando adelante tareas en el edificio escolar, por lo que el contacto con las autoridades educativas fue inmediato. Se relevará ahora el resto de las aulas y saber si se toma la medida del recambio de todos los vidrios por el policarbonato.

A esta escuela asisten 450 alumnos en los dos turnos y se encuentra ubicada en el centro de la ciudad.