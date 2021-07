Explotó otro calefactor de una escuela, esta vez, en Cutral Co

Una nueva explosión de un calefactor se registró en una escuela, esta vez de Cutral Co. A una semana de la explosión en Aguada San Roque, que terminó con la vida de dos operarios y dejó gravemente herida a una maestra, una situación similar se dio en la comarca petrolera esta mañana. No hubo heridos y no había estudiantes aún en la primaria porque el horario de ingreso era posterior.

La nueva explosión del calefactor sucedió en un aula de primer grado, de la escuela 143 del barrio General San Martín, ex500 Viviendas. Se supo que las autoridades habían reclamando varias veces por el mal estado de la calefacción, pero las soluciones eran "parches", o sea, momentáneas y no de fondo.

En la jornada de este miércoles, además del equipo directivo, se encontraban en la escuela los trabajadores que no se plegaron a la medida de fuerza de ATEN. Desde antes de la explosión en Aguada San Roque, el sindicato docente sostiene no la presencialidad por considerar que no están dadas las condiciones epidemiológicas y denunciando que muchos edificios tienen problemas de infraestructura.

En este caso, tampoco había estudiantes porque entran 9.15, bajo el sistema de burbujas, y la explosión se dio momentos antes. Aparentemente, el calefactor se apagó y luego explotó con fuerte estruendo, que alertó a quienes estaban en el edificio.

Después del hecho, la dirección ordenó que los trabajadores regresen a sus casas y, actualmente, hay personal de mantenimiento dentro del edificio que no quiso hacer declaraciones a RÍO NEGRO, que se encuentra en el lugar.