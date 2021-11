Unter pidió una inspección urgente para el CET 8 de Allen

Desde el gremio manifestaron que no se reparan cuestiones mínimas que acumuladas deterioran los establecimientos. Foto Archivo.

Desde la seccional de Unter en Allen se pidió a la Secretaría de Trabajo Local y Coordinación Escolar una inspección urgente por el “deterioro edilicio del CET 8”.

Según el sindicato los docentes “trabajen bajo condiciones fuera de derecho”.

Entre las irregularidades que denunciaron mencionaron que las cañerías de agua en la cocina deben ser cambiadas en su totalidad de manera segura; las bachas y dimensiones de la cocina corresponden a un espacio domiciliario y no a una cocina para dar almuerzo a más de 120 personas. También que los matafuegos de ingreso al SUM y al área de oficinas se encuentran sin soportes al igual que la cañería de calefacción. “El caño se encuentra caído sobre la red”, comunicaron.

Por su parte la coordinadora del Consejo Escolar de Educación Loreley Cabanay señaló que el CET 8 no tiene problemas edilicios “solo el compromiso asumido hace un tiempo de ampliar y remodelar la cocina”.

La funcionaria manifestó que el “proyecto será enmarcado en el programa covid, que es como hicimos ya varias obras”.

Pero esta respuesta no convence al gremio que criticó duramente el Gobierno Provincial. “El deterioro se debe a que las reparaciones se realizan tarde o nunca y la mezcla peligrosa que es la inoperancia por parte de las empresas contratadas y la falta de inversión educativa en tareas de calidad”, expresaron.

Desde el sindicato también detallaron que el piso que sostiene las cámaras sépticas del pasillo que lleva a la biblioteca y talleres fue roto al destaparlas hace un mes y a la fecha no se ha reparado.

“Los dos tableros de luces en el SUM no tienen tapa que los asegure. Uno de ellos lindante a la ESRN 71 en momentos de lluvia sufre de desperfectos y el mando de la calefacción se encuentra afuera, factor no solo de riesgo sino de deterioro seguro”, agregaron.

Vuelve el transporte

Desde el Municipio de Allen dijeron que mañana volverá a funcionar en forma total el transporte escolar en la ciudad que estaba paralizado desde el 5 de noviembre.

Tanto Unter como los padres de los estudiantes apuntaron a la comuna por falta de pago a las empresas contratistas.

El secretario de Hacienda Ignacio Villa detalló a este diario que el conflicto se destrabó tras la reunión que se realizó la semana pasada con la Secretaría de Transporte y la Ministra de Educación.

“El Ministerio acordó adelantar la cuota del mes de diciembre para poder afrontar los pagos de los meses trabajados y se avanzó en el procedimiento administrativo para el incremento del monto total del convenio”.

Más de 1.000 estudiantes fueron afectados por la falta del transporte.