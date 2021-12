Vacaciones en plena tercera ola de Covid: recomendaciones para salir tranquilos

Con números de contagios en alza, con la tercera ola alzándose sobre nosotros y destinos atestados de turistas vuelven las preocupaciones: ¿hasta dónde es seguro vacacionar? ¿cómo podemos tomarnos el merecido descanso sin sentir el miedo constante? ¿Hay maneras de compatibilizar descanso y seguridad?

«El tema es que después de dos años de pandemia, la vida tiene que continuar de la manera más armónica posible. Hay que tomar todo lo que hemos aprendido», insiste Patricia Vogl, médica clínica, especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva, coordinadora del sector Covid en el Sanatorio Juan XXIII y médica del Hospital López Lima.

«Hay que tomar todo lo aprendido, y ponerlo práctica», agrega.

«Lo que vemos en Europa, que nos sirve por una cuestión anticipatoria, es que la gente que se hospitaliza en terapia intensiva y muere, es la gente que no está vacunada. Tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos que es la vacunación. Hoy, hay disponibilidad absoluta de vacunas en todos lados. La columna central de las recomendaciones para unas vacaciones segura es la vacunación. Tenemos que estar vacunados», repite, a modo de principal recomendación para quienes disfrutar del descanso en los días que se vienen.

Con la vacuna entonces como eje central, y los cuidados como práctica cotidiana, quienes tienen planeadas vacaciones o viajes de descanso, podrían disfrutar de esos días, sin necesidad de revivir los temores más profundos de la pandemia.

Las Grutas, uno de los destinos rionegrinos que lucieron repletos para las Fiestas

Lo que aprendimos y deberíamos mantener

1.- Juntarnos en espacios abiertos. «Voy a hablar como terapista, y como personal de salud», aclara Vogl. «Hay muchas cosas permitidas con las que no concuerdo, como la concurrencia a lugares cerrados. La concurrencia a lugares cerrados y con poca ventilación no es lo más aconsejable», dice la médica.

2.-Mantener burbujas. «Nos podemos juntar con nuestras familias y amigos, en espacios abiertos. Necesitamos hacerlo y eso está bien. Pero si se suman otras personas a esas reuniones, de otras burbujas, lo ideal es hacerlo en espacios abiertos, al aire libre. Todos necesitamos vernos y recuperar parte de nuestra vida. Lo que aprendimos, mantegámoslo”, insiste.

3.- Mantener la distancia prudencial «Aprovechemos lo que aprendimos. La distancia de brazo, mantengámosla», sugiere.

Seguir usando el barbijo en eventos de mucha gente, es absolutamente recomendable.

4.- No compartir vasos ni mates. Esto es una enseñanza que nos dejó la pandemia, y que funciona.

5.- Usar el barbijo en espacios cerrados.

6.- “Si tenemos síntomas, acercarse a los centros de salud donde se hacen testeos e hisoparse. Hoy en día ya sabemos cuáles son los síntomas. Si los tenemos, nos hisopamos. Y si somos potisitivos, nos aislamos. Eso evita que el virus se propague más”, detalla la médica.

Tercera Ola

Para Patricia Vogl, esta tercera ola, era esperable, «porque se liberaron las actividades y porque era insostenible no hacerlo. Pero el aparato sanitario está preparado para una transición bastante segura. Estar vacunados nos protege mucho. Hay que pensar que hace un año, el personal de salud recién empezaba a vacunarse, que hasta ese entonces convivíamos con el miedo a contagiarnos. Ahora ya tenemos la tercera dosis o el refuerzo y eso nos protege mucho», explica.

Para la médica la columna central para sentirse seguros no sólo durante las vacaciones, sino en la vida en general, es la vacunación. «Hoy no hay argumentos para no vacunarse. Puedo entender que al principio algunos hayan tenido dudas o miedo. Pero hoy las pruebas demuestran que la vacunación es efectiva, es segura , y que aquellos que llegan a terapia y mueren, en la mayoría de los casos son personas que no se habían vacunado».

“Realmente, si hay algo que tenemos que destacar es la enorme campaña de vacunación que se puso en marcha, con todo el personal de salud que está a disposición de esa campaña, todos los días, en muchísimos lugares», destaca Vogl.