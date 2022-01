Vacaciones y pase covid; claves para la vacunación

No fue uno solo sino que fueron varios los motivos por los cuales los vecinos de Roca se lanzaron esta semana a los vacunatorios de la ciudad en búsqueda de completar su esquema de inmunización. Las vacaciones, la obligatoriedad del pase sanitario y la llegada de nuevas variantes obligaron a los ciudadanos a buscar su carnet y actualizar las dosis que todavía faltaba completar.

El miércoles de la semana pasada se cumplió un año del inicio del operativo contra el Covid-19, y coincidió con la avalancha de vecinos que buscaban inmunidad contra el virus.

Gabriela Seijas es la nueva titular del DAPA y coordinadora del área de vacunación del hospital Fransico López Lima ante la renuncia de Nelson Gutiérrez (ver recuadro), y aseguró que están en un momento clave de la pandemia donde el principal objetivo a seguir es lograr la inmunidad de la mayor cantidad de vecinos.

Según las estadísticas que maneja, desde el inicio de la campaña de vacunación en Roca se aplicaron 146.028 (al 14/12) sobre un total de 108.096 personas que es la población estimada en la ciudad.

“Esa semana que pasó tuvimos cifras récords de personas en los vacunatorios y hubo días donde vacunamos a 1800 personas no sólo en el hospital sino también en los 12 centros de salud que se encuentra distribuidos en los distintos barrios.

Para la nueva titular del Departamento de Atención Programada para el Área (DAPA) están abiertas todas las posibilidades para que las personas en condiciones de vacunarse puedan acceder sin problemas.

“La campaña apunta a vacunar, sin peros. El objetivo es darle todas las condiciones; si perdieron el carnet o si tuvieron algún inconveniente tratamos de solucionarlo para que puedan recibir sus dosis”, explicó Seijas, quien destacó que en pocas horas los porcentajes de vacunación se duplicaron de manera inmediata.

trabajadores 2.200 de la salud recibieron las distintas dosis desde el inicio de la vacunación. 10 % de la población objetivo de Roca todavía faltan aplicarse la primera dosis.

Exigencias

Seijas aclaró que el principal impulso para analizar el incremento de las cifras en los vacunatorios partió de la puesta en marcha del pase sanitario que se complementó con la llegada de las nuevas variantes que pusieron en alerta a los que no se habían vacunado o bien los que se habían aplicado sólo una dosis.

La Licenciada en Enfermería, Clarisa Cole, quien está en la coodinación del área de vacunación agregó que muchas personas que están aplicándose las primeras dosis -en su mayoría- son aquellas que están por emprender algún viaje.

“No vienen por temor sino porque tienen que viajar, lamentablemente. De todas maneras es positivo que la gente se acerque ya sea por miedo o por requisito. La puesta en marcha del pase sanitario y la reducción del tiempo inter-dosis nos ayudó mucho porque aumentó la demanda”, dijo la enfermera.

Con respecto a la campaña de niños y adolescentes, destacó que el avance es importante y llamó a los vecinos a concurrir a los vacunatorios ya que hay suficientes dosis para toda la población.

Un año de esfuerzo

Clarisa contó que el personal es el mismo desde el inicio de la campaña. “Las personas involucradas somos las mismas y vamos renovándonos entre nosotros las energías”, contó la profesional quien destacó que son siete las que desempeñan funciones en las salas del hospital, a los que se suman los de enfermería de los centros de salud en los barrios.

Las dos profesionales destacaron que en la vacunación participan todos, incluso agentes sanitarios y de otras áreas.

“El personal de Salud está a disposición, lo que se nos pida debemos hacerlo. Ya nadie hace lo específico sino que todos estamos dispuestos a colaborar”, destacó Seijas.

Faltan los adolescentes

Para Cole la franja etárea más complicada de vacunar fue la de entre 18 y 40 años. “Son los más rezagados solo se aplicaron primeras dosis y tardaron en hacerse la segunda. Pero todo lo aceleró el pase sanitario que te obliga a tener dos dosis como mínimo. Ahora vinieron a acutalizarlo, el resto de la población fue muy bien”, señaló.

En el Centro de Jubilados Cumelén fue incesante el paso de los vecinos.

vacunas 1.800 se aplicaron en Roca el día martes, todo un récord en el año de campaña. 146 mil dosis se aplicaron en estos 365 días en los centros de salud y el hospital.

Nelson, el hombre clave en el primer año de campaña

Nelson Gutiérrez, se transformó en uno de los profesionales clave a la hora de desarrollar el nexo entre los objetivos trazados por las autoridades sanitarias locales y la comunidad. Y no fue una tarea fácil.

Cuándo todo era incertidumbre sobre los alcances y las dudas que surgían en torno a las vacunas y las edades en la cuales los vecinos se tenían que inmunizar, este Licenciado en Enfermería resultó un pilar para sostener la información en los medios de comunicación.

De sus 48 años ya pasó 28 en la actividad vinculada a la Salud y no duda en afirmar que este ha sido una de los hechos más importantes que le tocó atravesar.

Pero el dato destacado es que de un día para el otro se transformó en coordinador y vocero oficial ante los medios de comunicación; un rol que nunca imaginó desempeñar.

“Mi objetivo era el contacto con los medios y con otras instituciones. La experiencia fue muy buena pero fue bastante complejo ejercer esa función”, dijo.

Reconoció que no fue fácil porque no sólo implicaba tomar decisiones internamente sino también implicaba darlas a conocer. “Fue un trabajo abierto no era cerrado. Habitualmente no salimos a los medios pero tuvimos que hacerlo”, explicó este carismático enfermero quien agradeció el trabajo e los medios de comunicación. A pesar de que los periodistas lo llamaban a toda hora con las más variadas preguntas, consideró que fueron muy respetuosos con la tarea del personal de salud.

Horas antes de cumplirse un año de la campaña, Nelson presentó su renuncia al cargo al considerar que se había cumplido una etapa.

Ahora volverá al Departamento de Enfermería (que comparte con dos profesionales) donde asegura que se debe continuar con el trabajo en esta área que concentra 240 profesionales.

Nelson Gutiérrez dejó de ser vocero y coordinador del área de Vacunación.

Al vacunarnos protegemos a los demás

Por Cristina Orlandi

Cumplimos un año del inicio de una de las campañas de vacunación más grande e impactante de la historia no sólo de nuestro país sino también del mundo. Cuando esta pandemia tan trágica comenzó, no podíamos imaginar la posibilidad del desarrollo de vacunas en un tiempo tan corto.

La enfermedad Covid 19 nos cubrió de miedo, incertidumbre, angustia, desesperanza; nos obligó al aislamiento social, familiar y afectivo. Llevo a la muerte de millones de personas, a terribles consecuencias económicas y sociales; a un gran impacto emocional en personas de todas las edades que probablemente las marquen para siempre en sus vidas.

Hace un año la ciencia nos regalo el desarrollo de diferentes plataformas de vacunas seguras y eficaces. Con ello volvió la esperanza del final de la pandemia y el comienzo de la normalización -al menos parcial- de nuestras vidas.

La vacunación contra el SARS Cov2 va a ser un hito histórico para la humanidad. Es fundamental el acceso universal a las vacunas y la solidaridad de los países con más recursos hacia los más pobres, porque para ver el final de esta catástrofe la población mundial debe ser inmunizada.

Sin solidaridad y sin equidad esto es imposible. Por otro lado la responsabilidad individual es fundamental, ya que al vacunarnos no solo nos protegemos y preservamos sino que cuidamos y protegemos a los demás. Responsabilidad y solidaridad deben ser nuestro norte.

*Cristina Orlandi

Jefa de la Unidad de Terapia Intensiva del hospital López Lima. Vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).