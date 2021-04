Vacunación contra covid-19 en Neuquén

Al Sr. Gobernador de Neuquén.

Estimado gobernador, tengo el agrado de dirigirme a usted con sumo respeto por este medio gracias al Diario Río Negro, para comunicarle un plan que he pensado para que la Provincia de Neuquén compre directamente un millón de dosis inmediatamente al contado y con rapidez de entrega, a laboratorios que en este momento no estén negociando con Nación para no interferir.

Para eso se puede pedir colaboración técnica, profesional, responsable y efectiva a grandes empresas que estén radicadas en territorio neuquino.

Este plan debe desarrollarse únicamente con el pueblo y gobierno neuquino, sin la intervención de política partidaria alguna ni gremialistas.

Si este plan es bien considerado, se debe armar y poner en práctica inmediatamente sin perder tiempo y en el lapso de la negociación y entrega de las vacunas preparar técnicamente al personal para su futura aplicación y servicios de testeo masivo.

Me animo a realizar este comentario porque entiendo que el gobierno nacional liberó de todo compromiso de compra a la actividad privada.

Agradezco la atención que me pueda dispensar y lo saludo cordial y respetuosamente.

Héctor Díaz Cortez

DNI 4.512.469

Neuquén