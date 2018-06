Atahualpa: el reclamo sigue presente a 10 años de su asesinato

El clamor de Justicia retumbó en todo Viedma en la mañana de ayer, al cumplirse 10 años del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya, el joven de 19 años, asesinado de un disparo por la espalda en la madrugada del 15 de junio de 2008.

Unas doscientas personas confluyeron en la Plaza San Martín, donde expresaron el reclamo de que se determine quiénes fueron los autores del crimen, las circunstancias en que se produjo y que, además, se sancione a quienes tuvieron la responsabilidad de investigar el caso al inicio de la instrucción.

En ese sentido, los familiares del joven manifestaron que tienen puestas sus expectativas en la reunión del Consejo de la Magistratura del próximo lunes, donde se analizará la actuación de la ex fiscal Daniela Zágari y del ex juez de primera instancia, Carlos Reussi -ambos hoy camaristas penales- y del ex fiscal Ricardo Falca, hoy retirado de la actividad judicial.

En ese ámbito se prevé el debate acerca de lo realizado por la instructora Natalia Faluggi -quien fue muy crítica de la actuación de los magistrados- y también sobre la posibilidad de que el legislador Adrián Casadei inicie la labor de sumariante, para la cual fue designado. Del Consejo participan tres legisladores, (Casadei, Facundo López y Nicolás Rochás), tres abogados y los representantes del Poder Judicial, encabezados por el presidente del Superior Tribunal, Enrique Mansilla.

Río Negro pudo saber que los consejeros por el Colegio de Abogados de Viedma, Carlos Dvorzack, Cirilo Bustamante y Sergio Ceci podrían excusarse y ser reemplazados por Ricardo Montanari, Ana Huentelaf y Sandra Izaguirre, aunque esta posible conformación no está confirmada.

La posición de parte del Consejo es no avanzar con el sumario y el proceso de juicio político contra los funcionarios acusados a la espera de que se convoque al nuevo juicio oral y público. Algunos consejeros adelantaron que dictaminar acerca de posibles irregularidades cometidas en la instrucción podría repercutir negativamente en la sustanciación del nuevo juicio.

El Superior Tribunal de Justicia anuló al audiencia que absolvió a Belén Barrientos, Felipe Carrasco y Carlos Morales Toledo y ordenó realizar una nueva, incorporando como prueba fundamental una campera con posibles rastros genéticos que aún está siendo peritada.

Se espera que antes de fin de año pueda haber nueva sentencia. No se descarta que recién en ese momento se avance con los procesos de sanción contra los funcionarios que investigaron inicialmente el caso.

Ayer, la conmovedora movilización recorrió las calles de Viedma y exigió Justicia y sanción para Zágari, Reussi y Falca. En el último tramo, se sumó Julieta Vinaya, la madre del joven asesinado, quien atraviesa por una complicada situación de salud. La acompañaron otras “Madres del Dolor”, su sobrina Laura, su hija Ayelén, sus nietos, otros familiares y allegados, además de representantes de diferentes organizaciones que como cada 15 de junio, desde hace diez años, exclaman “Atahualpa, Presente, ahora y siempre”.

Julia Vinaya: “Hubo una comunidad que ha tomado a Atahualpa como propio, como hijo, como hermano, como sobrino, como compañero, como un joven más y se ha cargado la lucha al hombro. A pesar de que haya pasado el tiempo, yo lo extraño y cuando he estado al límite, casi desahuciada, le pedí a Dios que me diera la fuerza suficiente para cumplir mi promesa de saber la verdad, y eso hizo que al otro día estuviera mejor y me pudieran dar el alta. Quiero tener la esperanza de que en este segundo juicio podamos saber la verdad. Tiene que haber un antes y un después. Y por eso además esperamos sanciones de parte del Consejo de la Magistratura”.