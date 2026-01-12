Hallaron sin vida en San Antonio Este al hombre buscado tras el hallazgo de su kayak abandonado

El cuerpo fue hallado durante las tareas de búsqueda que se realizaban en la zona portuaria. Foto: archivo/ilustrativa.

El hombre que era intensamente buscado en San Antonio Este fue hallado sin vida. Prefectura Naval localizó el cuerpo en inmediaciones del muelle de Alpat, durante las tareas de búsqueda que se realizaban en la zona.

La víctima fue identificada como Pablo Alejandro Morell Corrales, de 55 años, oriundo de Villa Gesell. Había sido visto por última vez el 3 de enero en San Antonio Este, fecha en la que también se registró la última comunicación con él.

La búsqueda se había iniciado luego de que la propietaria del departamento que alquilaba denunciara que el hombre no se presentó para entregar el inmueble. A partir de esa situación, y ante la ausencia de contacto, se activó el protocolo de desaparición de personas, lo que dio lugar a una serie de medidas coordinadas entre la Justicia y las fuerzas de seguridad.

El hallazgo previo de una embarcación similar reforzó los operativos por tierra y agua

En ese contexto, Prefectura Naval informó días atrás el hallazgo de una embarcación similar a la que utilizaba, abandonada a unos mil metros de la costa, lo que reforzó las tareas de búsqueda en el sector costero.

Desde entonces, se desplegaron operativos por tierra y por agua, con intervención de Prefectura Naval y la Policía, además de la toma de declaraciones y el contacto con familiares.

Las tareas se concentraron especialmente en la zona portuaria y sectores aledaños de San Antonio Este, hasta que finalmente se produjo el hallazgo del cuerpo en cercanías del muelle de Alpat.

Noticia en desarrollo..