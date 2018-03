Caso Collueque: el imputado le pidió perdón a la madre del joven asesinado

Ante esa fuerte pregunta surgió la respuesta del joven “ Estoy arrepentido y le pido perdón. Lamento lo que pasó y entiendo su dolor” ,. Sin poder contener las lágrimas Teresa pidió al Tribunal una condena ejemplar “para que esto no vuelva a ocurrir más”.

Recordó a su hijo como una excelente persona que cursaba cuarto año, era escolta de la bandera y tenía proyectos. “Si lo hubieras conocido no lo habrías matado” le dijo a Sánchez que estaba sentado frente a ella en la audiencia. “Era mi bebé y te pregunto ¿por qué lo hiciste?”.

Teresa Naicul, la madre de la víctima habló desde un profundo sentimiento y fue contundente su alegato. Tras señalar que tiene nueve hijos y que ninguno reemplaza a otro aseguró el dolor por la pérdida irreparable de Emilio “no me lo sacará nadie”.

Los abogados querellantes reclamaron cadena perpetua

En este sentido la fiscal Paula Rodríguez Frandsen le imputó el delito de “homicidio simple” ocurrido en el marco de una pelea callejera en la que intervieron varias personas y se registraron agresiones mutuas. No obstante destacó como el daño más grave la puñalada en el abdomen que Sánchez le propinó a Collueque provocándole la muerte.

Consideró como atenuantes la edad del imputado de 21 años al momento del hecho, su estado de alcoholismo y la falta de antecedentes. También destacó que la investigación no pudo determinar la existencia de otros hechos previos más que una discusión previa bajo la influencia del alcohol tanto en la víctima como en el autor. Frente a esta situación la fiscal pidió una pena de 10 años de prisión.

Por su parte los abogados querellantes Daniela Vivas y Martín Piermarini reclamaron una condena de 25 años de prisión al fundamentar que aquella noche de año nuevo, Sánchez persiguió a Collueque para matarlo y que para ello salió con un cuchillo de 15 centímetros. Consideró como agravante la utilización de parte del imputado de un menor de edad para lograr impunidad.

En tanto el abogado defensor Hugo Lapadat coincidió con la fiscal pero planteó disconformidad con el planteo de la querella “porque no se ajusta a la realidad de lo acontecido” y negó que Sánchez haya perseguido a Collueque “sino que fue al revés”.

Tras calificar el hecho como una tragedia destacó que esa noche la víctima también estaba alcoholizado. En base a las pruebas reunidas sostuvo que hubo una pelea en un contexto de unas 15 personas y calificó como una desgracia que una sola puñalda haya causado la muerte del jovencito.

Detalló que su defendido también estudiaba, no consumía alcohol ni drogas y llevaba una vida normal. “No conocía a Emilio y no tenía razón para perseguirlo ni matarlo”. Tras destacar que Sánchez no tiene antecedentes propuso al Tribunal que su defendido sea condenao a ocho años de prisión, la pena mínima fijada por el Código para homicidio simple.

El Tribunal notificará de la sentencia a través de la oficina judicial en el término de tres días.