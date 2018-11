Wisky a Weretilneck: “La reelección indefinida no es una necesidad real de la gente”

“Las necesidades reales de la gente son otras”, declaró el diputado nacional de Cambiemos, Sergio Wiksy frente la posibilidad del gobernador Alberto Weretilneck de buscar otro mandato al frente del Poder Ejecutivo, entendiendo que el actual es el primero y forzar una interpretación de la limitación constitucional.

El artículo 175 de la CP “es muy claro en cuanto a las reelecciones” y “los jueces deberán atenerse a este texto y no forzar interpretaciones”. El representante del gobierno nacional ratificó que “nosotros creemos que lo mejor es la alternancia en los cargos, no sólo para el Poder Ejecutivo sino en todos los ámbitos”.

Agregó que “la reelección indefinida no está entre las necesidades reales de la gente, es algo que genera rechazo” y que “sería un retroceso para Río Negro”.

“Las necesidades reales de los vecinos son otras y sería una pérdida de tiempo entrar en una discusión de políticos sobre este tema. Este tema ya fue superado incluso en lugares como el Conurbano Bonaerense, donde en muchos casos persisten prácticas políticas antiguas pero ya no hay reelección”. “Por eso digo que sería un retroceso”, resaltó.

Insistió con el artículo de la Constitución para resaltar que “es tajante y esto es lo que los jueces deben en cuenta. Deberán atenerse a este texto y no forzar interpretaciones”. El mismo dice textualmente que “el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo”.

“Otra interpretación -agregó- es torcer las normas y no le hace bien al sistema democrático”, sostuvo, planteando que “si lo que se quiere es ir a la reelección, hay un mecanismo que es la reforma. Por principio, nosotros creemos que lo mejor es la alternancia en los cargos. No estamos de acuerdo con las reelecciones indefinidas” y remarcó que “esto no sólo lo pensamos para el Poder Ejecutivo sino en todos los ámbitos”.

Wisky recordó que “desde nuestro espacio planteamos ponerle un límite a las reelecciones de intendentes y sindicalistas, por sólo mencionar algunos casos”. “La gente se cansa de ver siempre los mismos nombres y esto es malo para el sistema democrático”, justificó.