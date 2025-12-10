Cuándo termina la ola de calor en el Alto Valle: llegarán mínimas de 10ºC y viento en Neuquén y Río Negro

El calor se irá por unos días del Alto Valle. Foto: Juan Thomes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para este miércoles tormentas hacia la noche y temperaturas elevadas en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Se espera una semana más fría y con viento. ¿Hasta cuándo seguirá el calor?

Se va el valor y llega el frío: el pronóstico en Neuquén, Roca y Villa Regina

En Neuquén, la máxima para hoy será de 33ºC. El jueves disminuirá un poco y la temperatura rondará entre 20 y 32º C, y el viernes entre 18 y 29º C. El fin de semana bajará aún más y 26ºC será el registro más alto. Se esperan mínimas de 10ºC.

En Roca también el jueves se pronostica una disminución del calor. El viernes la temperatura estará por debajo de los 30ºC. El fin de semana rondará entre los 11 y los 26ºC. De igual modo en Villa Regina.

El domingo y el lunes serán los días dónde más predominará el frío.

Se va el calor y viene el viento: descenso de la temperatura en el Alto Valle

Según informó la AIC comienza a ingresar a partir de la noche del jueves «aire húmedo y más frío desde el Pacífico que provocará períodos ventosos especialmente durante las tardes en cordillera, valles, meseta y la costa. En montaña lluvias y algunas nevadas».

Indicó que se «mantienen los períodos de viento hasta el lunes».