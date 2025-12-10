Juicio por Juan Caliani: hubo pedidos de prisión efectiva, pero la querella reclamó condenas más altas que la fiscalía

El juicio para determinar las penas de los dos adolescentes declarados responsables del homicidio del periodista neuquino Juan Caliani llegó este miércoles a su etapa final. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó condenas de 6 y 9 años de prisión, diferenciando la intervención que cada uno tuvo en el hecho ocurrido en abril de 2024.

La audiencia se desarrolló en la Ciudad Judicial de Neuquén y marcó el cierre de un proceso que incluyó 10 jornadas, alrededor de 60 testigos y múltiples informes psicológicos, sociales y policiales. El juez de la Niñez y Adolescencia, Dardo Bordón, anticipó que dará a conocer su resolución antes del 19 de diciembre.

El pedido del Ministerio Público Fiscal

El fiscal de Delitos Juveniles, Germán Martín, planteó que las penas solicitadas responden a los roles diferenciados de cada joven: 6 años de prisión para quien sujetó a la víctima, y 9 años para quien la apuñaló. Ambos fueron considerados coautores del delito de homicidio en ocasión de robo.

Según explicó, las condenas reclamadas son «justas, proporcionales, pacificadoras y reparadoras», y agregó que el fallo busca enviar un mensaje claro respecto de la responsabilidad penal juvenil. «Una condena efectiva es una forma de resolución pacífica de un conflicto violento e irreparable», afirmó.

El fiscal también recordó que, si bien al momento del hecho tenían entre 16 y 17 años, los acusados hoy son mayores de edad, por lo que corresponde avanzar con la definición de las penas, conforme a lo que establece la Ley provincial 2302.

El rol de la querella

Durante la audiencia, el abogado querellante que representa a la familia de Caliani, Federico Egea, pidió penas aún más elevadas: 9 años para quien sujetó al periodista y 12 para quien lo atacó con un cuchillo. También destacó que el homicidio se dio en un contexto de robo y que la violencia ejercida determinó la actitud letal de los jóvenes.

10 días de audiencias y más de 60 testigos

En este juicio de determinación se escucharon alrededor de 60 testimonios. Declararon expertos en psicología, trabajadoras sociales, policías, directivos escolares, periodistas y familiares de la víctima. La reconstrucción del entorno, las trayectorias de vida de los adolescentes y el impacto del crimen en la comunidad formaron parte del análisis del tribunal.

La difusión de detalles estuvo restringida debido a la protección legal que rige para los procesos juveniles, en cumplimiento de las leyes 2302 y 20056.

Cómo ocurrió el homicidio

El hecho tuvo lugar el 1 de abril de 2024 cerca de las 23.45, en el domicilio de Caliani, ubicado en la intersección de Luis Beltrán y Cacique Purrán, en Neuquén capital. Los adolescentes ingresaron por la puerta de un quincho y comenzaron a sustraer herramientas, bebidas alcohólicas y una valija con ropa.

Mientras dejaban los elementos en el techo del inmueble, la víctima advirtió ruidos y salió de su dormitorio. En un pasillo interno se encontró con los intrusos. Según se reconstruyó, el mayor de los jóvenes, de 17 años, lo sujetó mientras el otro, de 16, tomó un cuchillo del quincho y lo apuñaló dos veces en el tórax. Las heridas resultaron fatales.

Ambos adolescentes admitieron su participación meses después, en un juicio abreviado realizado en mayo de 2024.

Lo que viene

Tras la exposición de los argumentos finales, el juez Bordón anunció que dará a conocer la sentencia en los próximos días. El plazo máximo para emitir el fallo es el 19 de diciembre.

El caso generó un fuerte impacto en diferentes sectores de la sociedad neuquina, tanto por la muerte del reconocido periodista como por la participación de menores de edad en un crimen de extrema violencia. Además, Caliani fue un militante de gran trayectoria en la Universidad del Comahue, lo que generó un gran movilización por parte de la comunidad.