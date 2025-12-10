Deportivo Rincón jugará contra San Lorenzo en la Copa Argentina 2026

El plantel de Deportivo Rincón, listo para los cuartos de final. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

Luego del sorteo de las zonas de la Liga Profesional, se sortearon los cruces de 32avos de final de la Copa Argentina 2026. A Deportivo Rincón le tocó San Lorenzo.

El otro equipo regional que enfrentó a San Lorenzo en Copa Argentina fue Cipolletti en 2017. Fue 1 a 1 en los 90′ con triunfo del Ciclón en los penales en cancha de Lanús.

El León es uno de los 10 clubes del Federal A que consiguió la clasificación. Entró gracias a la buena campaña que hizo en la segunda fase donde quedó cuarto en su zona.

Rincón es el primer equipo neuquino en jugar por segunda vez el cuadro principal de la Copa Argentina. En el año 2018 enfrentó a Newell’s por 32avos y cayó 2 a 0 en Santa Fe.

El primer club neuquino en participar de esta competencia fue Independiente que perdió 2 a 0 con Racing en la cancha de Lanús también por 32avos.

«Todavía no caemos en lo que se pudo lograr. Hoy por hoy, que un club tan joven pueda enfrentarse a un gigante como San Lorenzo es algo histórico«, destacó el presidente de Rincón, Aníbal Villalba.

El presidente de Rincón, Aníbal Villalba, y el vice, Nicolás Mondini, presentes en el sorteo en AFA.

River va con Bolívar y Boca contra Gimnasia de Chivilcoy

Los equipos grandes del fútbol argentino quedaron emparejados con los del Federal A. A River le tocó Bolívar, que recientemente ascendió a la Primera Nacional. Fue el mismo rival del debut en 2025 y el Millonario se impuso 2 a 0.

Por su parte, Boca se enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy, debutante en la competencia. Además, Independiente jugará contra Atenas de Río Cuarto y Racing ante San Martín de Formosa.