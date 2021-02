Viernes de estrenos: música nueva para encender el fin de semana

Richard Ashcroft estrenó en las redes su versión de la canción de John Lennon “Bring on the Lucie (Freda Peeple)”, que el beatle incluyó en su disco de 1973 “Mind Games”.

Ashcroft grabó la canción en Abbey Road Studios y Redtone Studios en East Palo Alto, California y contó con la producción de Steve Wyreman y Chris Potter (quien coprodujo todos los álbumes de Ashcroft desde “Urban Hymns” de The Verve hasta el disco solista de 2016 “These People”).

El single viene acompañado de un video, que muestra a Ashcroft grabando e interpretando la canción en Abbey Road. El lanzamiento sigue a la noticia de que Ashcroft dará dos shows en el London Palladium el 21 y 22 de mayo, ambos agotados inmediatamente.

El artista es considerado uno de los más fieles exponentes del pop británico a partir de su labor como líder de The Verve y de sus trabajos como solista. También se destacan sus colaboraciones con otros colegas como Oasis, Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

Mick Fleetwood & Friends celebra a Peter Green junto a Steven Tyler y Billy Gibbons. "Mick Fleetwood & Friends", que homenajea los primeros años de Fleetwood Mac y su fundador Peter Green, lanza un nuevo single con la participación de Steven Tyler y Billy Gibbons.

Se trata de una versión de "Rattlesnake Shake", que de la mano de los líderes de Aerosmith y ZZ Top que incluye al propio Mick Fleetwood, curador del evento, junto a Dave Bronze, Jonny Lang, Andy Fairweather Low, Ricky Peterson, Zak Starkey y Rick Vito.

Este lanzamiento es la segunda muestra de la celebración que, debido a las restricciones globales de la pandemia y los cierres de cines, llegará a video on-demand en abril de 202.

Adrian Smith y Richie Kotzen lanzan su nuevo single "Scars". El músico británico Adrián Smith, conocido como guitarrista de Iron Maiden, y el norteamericano, Richie Kotzen, líder de The Winery Dogs, lanzaron "Scars" un nuevo single que formará parte del álbum debut de la dupla.

Smith definió el tema lanzado esta semana como una canción que "comienza con una intro de ensueño y luego se pone más pesado", en tanto Richie adelantó que "sería una gran canción para estirarnos en vivo para una improvisación de guitarra entre los dos".

El disco fue lanzado a través de BMG este viernes e incluye invitados especiales como el compañero de banda de Adrian, Nicko McBrain (Iron Maiden) en la batería para la canción "Solar Fire" y Tal Bergman, en la batería, para "You Don't Know Me", "I Wanna Stay" y "'Til Tomorrow".

El dúo pop cordobés Hipnótica junto a la cantante Chiara Parravicini se unen para "Ciudad". Esta virtuosa colaboración, es el tercer adelanto del cuarto trabajo discográfico que presentaran los músicos a mitades de este año.

Los Hipnótica, junto a Chiara Parravicini.

El single distingue el mix de vocales entre las voces grooveeras de Hipnótica junto a la dulce voz folk de Parravicini. El videoclip fue realizado por Diego Río –productor de La casa de al Lado– y si se presta atención, se puede notar que la secuencia está en reversa, desde el momento de la separación hasta el inicio de lo que fue: una historia de amor.

Además "Ciudad" surgió a raíz del encuentro del dúo con los productores Mariano Otero (también músico de Fito Páez y Vicentico) y Benjamin Lopez Barrio (músico de Nicki Nicole), y cuenta con participaciones de músicos excepcionales como Leo Genovese en el piano Wurlitzer, (Residente, Esperanza Spalding), Sergio Verdinelli en batería (Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, IKV), Fue mezclado por Paco Amenabar y masterizado por Javier Frachia. La base de esta canción fue grabada en vivo, el piano fue grabado desde Nueva York.

El conmovedor segundo single de Faithless, "Necesito a Alguien” (I Need Someone) en su aclamado álbum "All Blessed", recibe una poderosa versión por cortesía de la rapera española Mala Rodríguez, doble ganadora del Grammy Latino.

Llena de emoción, en "Necesito a Alguien” (I Need Someone), la voz cautivadora e inquietante de la superestrella española Mala Rodríguez complementa a la perfección la sublime voz original de Nathan Ball. Con sus temas de soledad y aislamiento, "Necesito a alguien” (I Need Someone) no podría ser más relevante para estos tiempos actuales.

"Necesito a Alguien” (I Need Someone) es el segundo single lanzado del primer LP de estudio de Faithless en 10 años, "All Blessed".

El pasado 16 de diciembre, La Vela Puerca dió a conocer una de las dos canciones inéditas que grabó durante el show por streaming “Donde estés” realizado el 17 de octubre del 2020. Ahora es el momento de lanzar el segundo tema, se trata de “Mira como es”, una vieja canción que la banda tenía guardada y que, al igual que “Mutantes”, nunca había sido grabada oficialmente, ni tocada en vivo hasta ese momento.

Con un estribillo pegadizo y coreable, con ese sello tan propio de La Vela Puerca y su potencia en vivo, este nuevo tema demuestra una vez más su espíritu enérgico.

“Mira como es” fue grabada por Esteban Demelas y dirigida por Rodrigo Labella y Lolo Paradell, durante el concierto “B” que la banda realizó por streaming en su nueva sala de ensayo, Mi Semilla, ubicada en la ciudad de Montevideo.

Todas las novedades de este viernes en una sola playlist: