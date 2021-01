Vio que un turista perdió la billetera, lo buscó por San Martín y se la devolvió

Un vecino de San Martín de los Andes tuvo un gesto de solidaridad que le salvó las vacaciones a un turista que visitaba la localidad cordillerana de Neuquén. Le devolvió la billetera con toda la plata de las vacaciones.

Ariel Calandriello publicó en un grupo de viajeros en Facebook el buen gesto que tuvo para con el Mario Antileo cuando no sólo juntó la billetera que el turista había perdido sino que también junto la plata que se había volado, lo buscó y le devolvió todo.

"Este muchacho Mario Antileo de San Martín de los Andes vio cuando se cayó mi billetera de la camioneta, en la ruta", comenzó contando Ariel.

Y siguió: "Junto los 25.300 pesos que volaron por la ruta, me busco por facebook y otros medios hasta que dio conmigo y hoy a la mañana se acercó y me devolvió todo".

"Dios quiera siga existiendo tan buena gente. Mis mejores deseos para él y los suyos", finalizó el turista al que se le había caído la billetera con toda la plata de sus vacaciones.