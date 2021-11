Violencia y oposición a la consolidación del servicio «taxi rosa» en Neuquén

El servicio de Taxi Rosa no está normado en la ciudad de Neuquén. Por face, las conductoras buscan pasaje femenino o de adulto mayor para su mayor seguridad. (foto Florencia Salto)

Desde que una veintena de mujeres al volante idearon, en Neuquén, un servicio diferencial de atención, con la oferta de taxis conducidos por mujeres, la demanda de viajes las desbordó y con el éxito del servicio llegó la violencia: otros conductores les tiran los autos encima, reciben insultos de grueso calibre mientras trabajan y este fin de semana al menos tres taxistas perdieron su trabajo por sumarse al servicio “taxi rosa”.

La municipalidad y las organizaciones gremiales de los choferes y licenciatarios irán el lunes a exponer su negativa a que se ponga en marcha el servicio de “taxi rosa”, que opera de modo informar por organización colectiva de las conductoras, pero no tiene una reglamentación aprobada ni vigente. La reunión es de comisión, donde se escuchan las diferentes posturas para sacar un despacho que derive una ordenanza que podría ser sancionada el 2 o el 9 de diciembre.

Si no se consiguen las firmas, el servicio de taxi rosa no saldrá, al menos este año.

La mayoría de las mujeres que conducen taxis en Neuquén, no son propietarias de licencias, son auxiliares (peonas) o conductoras del taxi de un licenciatario. De 1.200 habilitaciones en vigencia de taxis y de remises, 200 son de mujeres, muchas heredadas luego de una separación o de la viudez, según explicaron las concejalas Cecilia Maletti y Ana Servidio.

Ambas concejales (de Libres del Sur y del Frente de Todos) cuentan con proyectos que en estos días buscan unifica, antes de que finalicen las sesiones, para lograr un sistema que se acomode a la nueva demanda mientras se revisa la ordenanza de taxis.

“Siempre que se busca la ampliación de derechos y se empiezan a perder privilegios, los sectores conservadores se resisten; esto no es nuevo, hablamos de la violencia de género en ámbitos privados y de conductas que se agruparon y armaron un face para llevar mujeres por su seguridad: parece que era un servicio que era requerido ampliamente por la ciudadanía porque están colapsando de pedidos”, explicó Cecilia Maletti.

Agregó que los insultos, la violencia y reticencia a una prestación diferenciada “se produjo sólo por la iniciativa de querer hacer un registro de 50 conductoras que estarían en condiciones de acceder a licencias: no hay mujeres con licencias, dependen de un hombre que ahora determina si ellas pueden o no pueden trabajar en hacer un taxi rosa o no; y les están sacando los autos. Se quedaron sin trabajo este fin de semana”, indicaron Maletti y Servidio.

Insistió en que sólo 200 mujeres de las más de 1.200 licencias activas de taxis y remisses, están en manos de mujeres. Adelantó que en otras partes del país, hay aplicaciones de celular de “taxi rosa” para que las personas que no se sienten seguras con un conductor hombre, accedan a ir con una conductora al volante. Las conductoras comenzaron a capacitarse para usar esa app, y esto provocó más reticencias aún.

“Esto no va en contra de los hombres ni les saca el trabajo; se trata de muchas conductoras que sufrieron inseguridad por su condición de mujeres y buscan llevar un pasaje de mujeres o personas mayores. Desde el lado de la comunidad surgió una demanda inesperada, de mujeres o personas que se sienten más seguras viajando con ellas, no es un privilegio; pero les molestó y les sacaron los autos, las dejaron sin trabajo”, dijo la concejala Ana Servidio.

Maletti se preguntó en qué afectaría casi al millar de taxistas en la ciudad, la creación de una parada de mujeres conductoras; o que los móviles de “taxi rosa” estén identificados de alguna manera para que se sepa que la conductora es una mujer.

Según los últimos dos boletines oficiales de la municipalidad de Neuquén en noviembre, de 65 renovaciones de licencias de taxis y remises que se comenzaron a tramitar en julio 2021, 13 fueron de licenciatarias mujeres, y otras 3 licencias se transfirieron a la mujer del propietario.