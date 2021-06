Vivero a Jorge Sapag: «Cuando no fueron cómplices» del macrismo «asumieron un sumiso silencio»

El diputado nacional Alberto "Beto" Vivero afirmó que la carta de su par del MPN, Alma "Chani" Sapag (en donde acusó a Parrilli, Rioseco y La Cámpora de alentar los piquetes de los trabajadores de Salud) en realidad fue ideada por su hermano, el exgobernador Jorge Sapag, como forma de lanzar la campaña electoral. El diputado cuestionó la "falta de autocrítica" por parte del MPN y específicamente de Sapag, porque "no solamente fue condescendiente con (el gobierno de Mauricio) Macri sino que aplicó las mismas recetas para fundir a la provincia y llevarla la esto de abandono, crisis y miseria en el que hoy se encuentra", señaló el diputado.

El legislador nacional respondió con otra misiva a la carta emitida por la también diputada Alma Chani Sapag, en la que acusó a los líderes del FdT Oscar Parrilli (Frente de Todos) y al parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco (Frente y la Participación) y a los diputados provinciales del Frente e Todos con Poncio Pilatos por haberse lavado las manos en el conflicto con los autoconvocados.

En el texto , Vivero señala :

"Me sorprenden las declaraciones de Jorge Sapag, y me veo en la situación de responderle, porque no me dolió la mencionada carta, que él escribió y que fuera firmada por su hermana Alma. No hay nada en esa carta que como referente político de Neuquén pueda dolerme. Aunque sí me generó un gran rechazo, porque en ningún momento realizan una autocrítica, ni se hacen responsables de sus propias limitaciones.

El gobierno que representan los Sapag y que ejerce Gutiérrez, es el de una cúpula dirigencial cómplice de los tristes cuatro años del gobierno macrista, que felizmente perdió las elecciones en 2019 por haber sometido a los argentinos y las argentinas a un sistema económico que sólo beneficiaba a los amigos del poder, mientras que para el pueblo no ofreció más que tarifazos impagables, endeudamiento feroz, hambre y miseria, que aún hoy intentamos resolver.

Las cúpulas del partido Provincial, que hoy pretenden esmerilar el trabajo que venimos realizando en todo el país los referentes del Frente de Todos, son los mismos que cuando no fueron cómplices de las políticas de Cambiemos, guardaron sumiso silencio, legitimando el latrocinio de las políticas macristas. Durante esos nefastos 4 años, los neuquinos no pudimos leer una sola carta del exgobernador, Jorge Sapag, que manifieste cuestionamiento político alguno. Muy por el contrario, solo hay registro del aval permanente que le brindó el MPN al ajuste y la entrega, y del particular apoyo que le bridaron también en el Congreso de la Nación.

Un sector de la política neuquina que no solamente fue condescendiente con Macri, sino que aplicó las mismas recetas para fundir la provincia y llevarla al estado de abandono, miseria y crisis financiera en el que hoy se encuentra.

Entonces, a mí no me duele que escriban una carta poniendo las culpas en los demás, me genera indignación, que quienes vienen mal administrando la gestión provincial se arroguen una falsa representatividad en la defensa de los intereses de los neuquinos y las neuquinas. Incluso desde el Congreso Nacional donde, por ejemplo, aprobamos el Aporte Solidario de las Grandes Fortunas, que impacta también en beneficios directos para nuestra provincia, el MPN no acompañó, y así cada vez que se trató alguna iniciativa tendiente a priorizar los intereses de los sectores populares el MPN voto contra.

En la actualidad, donde vemos que el Presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner asumieron el Gobierno Nacional y que a los 3 meses de iniciada la gestión se declara la situación pandémica más grave del último siglo, no queda menos que indignarse por la crítica despiadada de un espacio político cada vez más perdido en sus internas. Que no sabe siquiera reconocer que la provincia hoy se sostiene gracias al enorme apoyo económico del Gobierno Nacional, con la inversión de más de 2.500 millones de pesos en materia sanitaria, más de 11 mil millones de pesos en obra pública, con la fuerte inversión en materia de políticas sociales, y con la asistencias a financiera directa o con el Plan GasAr, entre otros.

Lejos de quedarnos en una lectura política de la situación que atravesamos hoy los neuquinos, quienes tenemos las convicciones intactas en la política como herramienta transformadora vamos a seguir trabajando, sin descanso, por recuperar y construir la Argentina de oportunidades que soñamos. Tenemos una enorme responsabilidad que es la de recuperar la esperanza de cada uno de nuestros compatriotas y recuperar la felicidad de nuestro pueblo.

Así como también sentimos la obligación de construir una propuesta política provincial superadora a las ya mencionadas, un propuesta donde incorporemos las mejores ideas, sumemos las militancias y las buenas voluntades de la gran cantidad de neuquinos que se han sentido decepcionados por sus representantes, y que hoy anhelan una provincia pujante y en crecimiento como Neuquén supo ser, y en ese camino nos vamos a encontrar.

Que Jorge Sapag sepa que en mi lugar no va a encontrar cómplices, en mi lugar va a encontrar un opositor claro, firme y concreto a las políticas que vayan en contra de los intereses del pueblo trabajador"

Carlos Beto Vivero

Diputado Nacional Neuquino

Frente de Todos