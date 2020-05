Volver a casa: aún no hay permisos para que los varados regresen a Neuquén

Aun no hay novedades de los permisos solicitados a Nación por quienes quieren regresar a Neuquén. Desde esta semana, son las provincias las encargadas de armar los listados, pero aún no han recibido devoluciones y la espera acrecienta la ansiedad. En los últimos días se recibieron más de 1.400 declaraciones juradas de quienes quedaron varados en otras regiones.

La última novedad que se conoció fue que, desde el martes, las provincias comenzaron a enviar a Nación un listado diario de los ciudadanos que quieren regresar. En Neuquén, el trámite quedó a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Su responsable, Alicia Comelli, explicó que desde el 1 de abril se habilitó la web para cargar las declaraciones juradas, por lo que implementar la nueva disposición fue sencillo.

Hasta esta semana, habían recibido 200 declaraciones juradas solicitando el Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual. Con la nueva organización, las solicitudes llegaron a unas 1.450, aunque la funcionaria aclaró que advirtieron errores, como declaraciones duplicadas o de personas que están varadas en Neuquén, que deberían solicitar el permiso a sus provincias de origen.

El filtro y la generación de los certificados está a cargo de Nación, que debe informar a las provincias para que las mismas se lo comuniquen a sus ciudadanos, pero -hasta el momento- Neuquén no recibió devoluciones.

Los neuquinos que quieran hacer la gestión, deben ingresar a una sección de la web de Ciudadanía destinada a la repatriación: ciudadanianqn.gob.ar/portal/repatriacion/. En la misma, se debe elegir si se viaja en un rodado particular o en colectivo y, debajo, se despliegan los requisitos. Por ejemplo, se debe firmar un declaración jurada dejando que registro que no se tienen síntomas compatibles con coronavirus, que no se viajó al exterior y no se mantuvo contacto estrecho con una persona infectada o sospechada.