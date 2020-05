Volver a casa: así es el trámite para los varados que quieren volver a Neuquén

Los varados que quieran regresar a sus provincias deben solicitarle el permiso a los Gobiernos de las mismas. El trámite rige a partir de hoy y, en el caso de Neuquén, depende del Ministerio de Ciudadanía. Se realizan gestiones diferentes si el viaje es un vehículo particular a si se pretende utilizar un colectivo.

El viernes pasado se estableció en el Boletín Oficial que son las provincias las que deben creer el registro de los ciudadanos que quieren retornar porque están varados en otros destinos desde el 19 de marzo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria que decretó Nación para limitar los contagios de coronavirus.

"Las personas que deseen regresar deberán inscribirse en el registro que habilite la jurisdicción donde tienen su residencia habitual" con los datos particulares, de movilidad, provincia, localidad y domicilio de origen y destino y cantidad de personas que se movilizarán, según se precisa en el Anexo II de la Resolución conjunta 3/20 de los Ministerios de Transporte y del Interior.

Se considerará domicilio de residencia habitual de las personas al indicado en su Documento Nacional de Identidad, a excepción de que pudieran acreditar que se modificó mediante documentación fehaciente, y el traslado podrá ser realizado por única vez.

En Neuquén, se debe ingresar a una sección de la web de Ciudadanía destinada a la repatriación: ciudadanianqn.gob.ar/portal/repatriacion/. En la misma, se debe elegir si se viaja en un rodado particular o en colectivo y, debajo, se despliegan los requisitos. Por ejemplo, se debe firmar un declaración jurada dejando que registro que no se tienen síntomas compatibles con coronavirus, que no se viajó al exterior y no se mantuvo contacto estrecho con una persona infectada o sospechada.

Con estos datos, la Provincia confecciona el listado que comienza a enviar desde hoy para solicitarle a la Jefatura de Gabinete de Ministros el Certificado para el Regreso al Domicilio Habitual.

Una vez que se apruebe, será la misma Provincia la que le enviará el certificado a la persona que lo solicitó y que tendrá una vigencia de 96 horas desde su emisión.

Una vez que se inicie el viaje, ante el requerimiento de la autoridad competente en la vía pública, la persona deberá exhibir copia digital o impresa del "Certificado" junto con la documentación respaldatoria, que deberán coincidir con los datos del domicilio de residencia habitual al que se dirige.