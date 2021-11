Volver a la universidad: un esperado y dispar retorno en Roca

“Con la pandemia, surgió la posibilidad de un cursado virtual que me permitió sentirme más cerca de la facultad y hasta sentir la sensación de que me pertenece una silla del salón de clase de varias materias”, relató el barilochense Maximiliano Benítez (38), estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), sede en Roca.

Maximiliano es uno de los tantos estudiantes que se inscribió a una carrera universitaria bajo una nueva forma de vinculación que brindó la posibilidad de conectarse virtualmente a cientos de estudiantes que persiguen el objetivo de ser profesionales, pero que residen en zonas alejadas de las casas de estudios.

Esta modalidad cambió las tradicionales aulas repletas de estudiantes por un campus virtual que oficia de punto de encuentro remoto entre los alumnos y docentes, aunque de ninguna manera reemplaza el cara a cara.

“Ojalá pueda surgir una opción híbrida para los que nos interesa concluir nuestros estudios y no ampararnos solamente en la presencialidad que nos deja afuera a muchos que nos encantamos con una carrera. Creo que para lograr eso, habría que hacer una inversión que ni siquiera se cuánto dinero implica”, argumentó el estudiante.

Esta virtualidad, obligada en el 2020 y gran parte del 2021, ha generado algunas ventajas y sumado otras barreras en el acceso y en la s modalidades de cursado. Por ejemplo, en carreras que tienen un alto componente práctico, el dictado por medios virtuales fue en detrimento al modelo pedagógico propuesto. Es el caso de algunas asignaturas de las carreras universitarias que posee la oferta académica del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), en Roca.

“La presencialidad en el teatro es fundamental. Nunca pensé que llegaría un momento en el que pudiera cursar de modo virtual. Personalmente no me costó volver, me costó más adaptarme a esta modalidad virtual”, relató Maximiliano Klebba (37), estudiante roquense del Profesorado Universitario de Arte Dramático, ingresante del IUPA en 2017.

El IUPA fue la primera institución en retomar la presencialidad. Foto: Juan Thomes

El IUPA fue el primer establecimiento universitario en Roca que permitió el retorno a la presencialidad en materias prácticas. En febrero de este año abrieron las puertas de la institución y se pudo mantener hasta el 10 de mayo, fecha en que se volvió a aislamiento por el crecimiento de contagios en el país.

“No tuvimos ningún brote dentro del IUPA. A partir de julio de 2021 aplicamos la modalidad híbrida, manteniendo tres modalidades de cursado (presencial, virtual e híbrida)”, destacó Armen Grigorian, rector del IUPA.

Para el rector, una de las características positivas de la virtualidad fue el ingreso de estudiantes extranjeros, muchos de ellos de Europa. Este año son alrededor de 17 foráneos, quienes vieron la posibilidad de cursar algunas cátedras como la cátedra libre de Astor Piazzola.

En 2022 no habrá virtualidad sino presencialidad y solo en un departamento vamos a seguir de forma híbrida» Armen Grigorian, rector IUPA

Desde la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) es otro el panorama. Esta casa de estudios fue la segunda institución universitaria en regresar a los encuentros presenciales y abrir las puertas a docentes y estudiantes. La apertura se dio el 1 de octubre de este año con modalidad presencialidad sólo en algunos espacios formativos o actividades prácticas.

Carlos Bezic, secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil de la UNRN, explicó que esta decisión -de volver a la presencialidad- no ha sido un fenómeno masivo ni obligatorio.

Hubo un aumento en la cantidad de inscriptos a las materias (…) La regularización también fue mayor en pandemia” Carlos Bezic, secretario de Docencia y Vida Estud. UNRN

La idea de volver a tener presencia en los espacios educativos se consensuó entre equipos docentes y grupos de estudiantes, con el fin de quitar la obligatoriedad -al menos hasta fin de año- por el hecho de que muchos de los estudiantes no están asentados actualmente en Roca.

Más allá de que las carreras continuarán siendo presenciales en 2022, Bezic adelantó que en la universidad se van a mantener todos los dispositivos de educación a distancia que se desarrollaron en estos dos años.

“Es nuestra decisión, si es que no cambian las tendencias, volver (el año que viene) a una regularidad presencial de acuerdo al modelo pedagógico que la UNRN tiene para las carreras presenciales”, sostuvo.

En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) es notoriamente distinto el escenario en pandemia.

La facultad fue el último espacio educativo universitario en avanzar de cara a una presencialidad y lo explican con las masivas nóminas de inscriptos a las materias.

La biblioteca de la Fadecs (UNCo) abrió sus puertas a la presencialidad. Foto: Juan Thomes

El criterio que se estableció a nivel central en la Unco fue comenzar solo con algunas mesas de examen de los últimos años, en octubre, para ir ampliándose con el resto de los llamados que se generan mensualmente.

Regresar a Roca y organizarse para la presencialidad, implica un significativo movimiento para los estudiantes desde lo económico” Andrés Ponce de León, decano Fadecs (UNCo)

“En noviembre pudimos ampliar los llamados para las materias de tercer año e incluso en algunas materias específicas de segundo año”, detalló Andrés Ponce de León, decano de la Fadecs .

Para el decano, la decisión que se tomó fue no movilizar masivamente al estudiantado, pero al tratarse de mesas de examen pequeñas, pueden comenzar a tomarse de manera paulatina.

Particularmente, la Fadecs tiene un gran porcentaje -alrededor del 40%- de estudiantes fuera de la localidad, dentro de las matrículas de las distintas carreras.

En cuanto al regreso hacia una presencialidad plena, Ponce de León aseguró que, hasta que no se habiliten conglomerados masivos dentro de las aulas, la Fadecs no podrá confirmar un retorno total.

“Somos optimistas de cara al 2022. Aunque todavía no estamos en condiciones de asegurar si será una vuelta total o en el caso nuestro -que tenemos carreras como abogacía con alta demanda- todavía evaluamos seguir con la virtualidad en materias de los primeros años”, concluyó el decano.

¿Cuánto se destinó a becas y comedores en pandemia?

Fue y sigue siendo clave el presupuesto destinado a Bienestar Estudiantil en las universidades, no solo en épocas de virtualidad sino también en momentos de retorno a la presencialidad cuando la crisis económica se profundiza en el país. Esas partidas provenientes del Estado, permiten garantizar mayor acceso a la educación pública, más retención y de esta manera alivianar el costo económico para los futuros profesionales.

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y el Instituto Universitario Patagónico de las Artes brindaron datos de lo invertido en este tiempo en becas, comedores, residencias y otros items.

Según datos aportados por la secretaria de Bienestar de Fadecs Mariela Perez, en la UNCo el presupuesto general para la Secretaría de Bienestar Universitario (SBU) para 2021 fue de un 49% más respecto al 2020, contemplando a todas las facultades.

En la mayoría de los ítems se mantuvo, es decir, decreció respecto de la inflación; y en otros creció como en Becas de Ayuda Económica que pasó de $33.660.000 en 2020 a $43.860.000 en 2021. En la Fadecs la ayuda económica es de 6.000 pesos por estudiante y son 102 personas. En los comedores pasó de $15.430.000 (2020) a $31.324.000 (2021), pero en Fadecs permanece cerrado desde el año pasado. En el caso de las residencias estudiantiles, la partida se estancó en 1.400.000 pesos anuales de 2020 a 2021. Actualmente, en la Facultad hay 84 plazas y 71 están otorgadas. Once de los becarios permanecieron durante la pandemia.

En el caso del IUPA, el rector Armen Grigorian comentó que el presupuesto destinado a bienestar estudiantil creció de 2020 a 2021 y se prevé otro nuevo incremento para el 2022.

En cuanto a Becas de Ayuda Económica en 2020 se otorgaron 364 becas de $2.500 mensuales durante 6 meses. En 2021, el presupuesto aprobado fue de $13.500.000 (500 becas de $3.000 mensuales durante 9 meses). Y para el año que viene se solicitó una partida anual de $18.000.000 para 500 becas de entre $3.600 a $4.000 mensuales durante 9 meses, es decir, un 33% más elevada.

El comedor es el único universitario abierto hace ya siete meses. En 2021 se destinarán un total de $4.000.000 anuales con la entrega de 400 viandas diarias. Para 2022, se subió cerca de un 20%, a $4.800.000 con 420 viandas por día.

Si bien desde la UNRN no brindaron datos estadísticos, Bezic dijo que se ha pagado el equivalente al monto de la vianda que se recibiría en los comedores, a través de una transferencia bancaria.

“Hubo aportes económicos para mejorar el plan de conectividad de estudiantes que poseían una mala conexión. Este año se trabajará a demanda”, sostuvo.

¿Cuánto cuesta volver? 18.000 pesos mensuales aprox. cuesta alquilar un departamento en Roca, de un dormitorio y fuera del centro. 8.000 pesos por mes le costaría a un estudiante trasladarse en colectivo desde Neuquén, cinco veces semanales (precio actual)