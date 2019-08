Bariloche

Todos recordarán esa frase de un candidato, que luego fue usada en programas de televisión: “Votame, votate”.

En esta época en que el documental de Netflix sobre la empresa inglesa Cambridge Analytica titulado “Nada es privado” –que recomiendo mucho– es algo que sorprende a unos y a su vez parece que lo vamos naturalizandoporque todos decimos “sabemos que estamos siendo vigilados”, creo que no comprendemos la gravedad real del tema, y es justamente en esta época que tenemos que seguir votando.



La globalización hace que les demos datos a empresas que luego direccionan desde nuestra compra de mercaderías hasta una elección presidencial, como en EE. UU. y otros países. Hoy la Justicia de EE. UU. y de Inglaterra tienen en vilo al mundo por las denuncias penales contra Cambridge Analytica, empresa que también se dice en el documental habría trabajado en una campaña anti-K en el 2015, como también en la elección de Trump en EE. UU. y el referendo por el Brexit (salida de Inglaterra de la UE).

Así las cosas, parece que según confesiones de esta compañía muchos ciudadanos, no todos, pueden ser manipulados en su elección a la hora de emitir un voto, y generan en el individuo conductas muy esquizofrénicas de odio que no manifestaba en su vida diaria. Este sujeto, aun estando peor con su decisión, dice que lo volvería a hacer, cosa que es absolutamente irracional, ya que se supone que nadie se hace amigo de su propio verdugo. Pero así parece que funciona este tema…



Votame, votate. Sería una expresión válida en las próximas elecciones, porque votarme a mí mismo sería pensar que estaré mejor, nadie mejor que yo para cuidar de mí mismo. Más allá de que esta expresión está obviando al resto y se refiere al individuo, o sea la sociedad en su conjunto.

Aun así, con una propuesta tan individualista, si quien me pide que lo vote–ya sea en el pasado o en el presente– no me beneficia y tengo de igual manera tendencia a votarlo, entonces han incubado en mí el mensaje irracional de votar a quien no solo no me va a ayudar, sino que seguramente me seguirá perjudicando.

Jorge L. Fernández Avello

DNI 12.862.056