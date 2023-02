Cumplió el sueño de hacer trekking en El Chaltén después del tratamiento por un cáncer de mama: “Lloré tanto que no pude ver el Fitz Roy”

Ivana Fassi en la Laguna de los Tres. «Lloré tanto que no podía ver el Fitz Roy. No fue hasta que me puse los lentes de sol que logré calmarme y contemplar lo que me rodeaba», cuenta. Mañana se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer. Foto: Leopoldo Obligado.

Paso por aquí para contar mi experiencia, con la que pretendo dar aliento a todos los que están entusiasmados con realizar el trekking a la Laguna de los Tres y piensan que quizás es demasiado exigente. Mi nombre es Ivana, tengo 42 años y vivo en Córdoba Capital. Este año que pasó tuve que atravesar todo un tratamiento por cáncer de mama, en agosto terminé la quimioterapia, en septiembre me operaron y en noviembre terminé las sesiones de rayos. Sacamos los pasajes con mi compañero en junio, no teniendo certezas de qué iba a suceder en enero del 2023, en plena quimio, apostando a la vida y confiando en el devenir.

Así fue cómo nos aventuramos, luego de dos meses de finalizados los tratamientos, a emprender el viaje. El Chaltén nos esperaba.

Pude realizar todos los trekkings que me propuse, el Chorrillo del Salto, el Glaciar Huemul, el Mirador del Cóndor y el trekking estrella: la Laguna de los Tres, el máximo desafío que logramos! Y hablo en plural por que mi compañero me dio ánimo en todo momento, confiando más en mí que yo misma y también cargando mi mochila en las últimas cuestas para que pudiera ir más liviana.

El llegar hasta allí coronó el duro año que me tocó transitar, lloré tanto que no podía ver el Fitz Roy, encandilada por las masas de nieve, ahogada en lágrimas, no fue hasta que me puse los lentes de sol que logré calmarme y contemplar lo que me rodeaba. Indescriptible sensación.

No sabemos la fortaleza que tenemos hasta que la vida nos pone a prueba, y eso es lo que sentí, me sentí fuerte, capaz de lograr recuperarme en cada milímetro de aire puro que esa inmensidad me regaló.

Si algo aprendí en este tiempo es que todo está bien hasta que deja de estarlo, así, sin aviso, la vida se nos dan vuelta. Entonces decreté que cuando estuviera en condiciones ya no habría más pendientes.

La vida son dos días: A por sus sueños gente!

El Día Mundial contra el Cáncer

Mañana 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de aumentar la concientización y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. La detección temprana adquiere en el cáncer una importancia fundamental, como remarca la Organización Mundial de la Salud.