El pueblito de Neuquén que fue distinguido como destino emergente del año en Argentina

La provincia de Neuquén se llevó una gran noticia en la antesala de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 que se desarrolla en Buenos Aires: la localidad de Huinganco, en el norte neuquino, fue elegida Destino Emergente del Año en los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (Premios FED).

¡Por qué Huinganco es el destino emergente del año?

La distinción, otorgada por periodistas y referentes del sector, reconoce el crecimiento y la consolidación de un pueblo al que llaman “el Jardín del Neuquén”, por sus bosques de coníferas, su historia ligada a la actividad forestal y el imponente entorno natural de montañas, ríos y arroyos.

En diálogo exclusivo con RÍO NEGRO, el presidente de Neuquentur, Sergio Sciacchitano, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos. Huinganco fue elegido como destino emergente del año y eso nos llena de orgullo. Neuquén consolida año a año su oferta turística, tanto con destinos ya posicionados como con otros que empiezan a crecer, como es el caso del norte provincial”, destacó.

La distinción se entregó en la previa de la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires.

El funcionario subrayó que detrás del premio hay una estrategia concreta: “Estamos trabajando en infraestructura y promoción para que cada vez más turistas descubran estos lugares. El norte neuquino tiene un potencial enorme y queremos que sea protagonista en las próximas temporadas”, aseguró.

Neuquén tiene en el turismo su segunda actividad económica, detrás de la hidrocarburífera. El gobierno de la provincia está desplegando unn plan de inversiones en rutas, servicios y promoción que fortalece la llegada de visitantes durante todo el año.

¿Qué significa ser un “destino emergente” como Huinganco?

Huinganco, la localidad del departamento Minas conocida como el “Jardín del Neuquén”, cuenta según el Censo 2022 con una población total de 1.144 habitantes, de los cuales 945 residen en el área urbana. Está ubicada a 5 km de Andacollo, a 61 km de Chos Malal y a unos 460 km de la capital provincial, Neuquén.

En el lenguaje del turismo, se denomina destino emergente a aquellas localidades que comienzan a destacarse dentro de la oferta nacional por su crecimiento en servicios, atractivos y promoción, aunque todavía no alcanzan la masividad de los circuitos tradicionales.

El reconocimiento a Huinganco refleja el potencial turístico del norte neuquino.

Son lugares que empiezan a atraer cada vez más visitantes en busca de experiencias nuevas y auténticas, al tiempo que avanzan en infraestructura turística con mejores accesos, propuestas gastronómicas y opciones de alojamiento.

Ofrecen, además, alternativas distintas a los destinos ya posicionados, ampliando la diversidad de la propuesta. El reconocimiento como destino emergente funciona, de este modo, como un sello de calidad y proyección que anticipa un mayor desarrollo y visibilidad a futuro.

El “Jardín del Neuquén” sorprende con sus bosques, montañas y arroyos cristalinos.

Qué son los premios FED y qué es la FIT

Los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED) son una distinción nacional que reconoce experiencias exitosas, buenas prácticas e innovaciones dentro del turismo. La elección está a cargo de periodistas especializados y referentes del sector. Su objetivo es visibilizar proyectos que fortalecen la actividad turística en todo el país y fomentar una cultura de excelencia e innovación.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) es el encuentro más importante del sector turístico en la región y uno de los mayores del mundo. Se realiza cada año en el predio ferial de La Rural, en Palermo en Buenos Aires.

Durante cuatro días, reúne a provincias argentinas, países, empresas y profesionales del turismo, que presentan sus propuestas, negocian acuerdos y promocionan destinos. Es un espacio clave tanto para el público general como para los actores de la industria, ya que combina actividades de difusión, rondas de negocios y presentaciones culturales.