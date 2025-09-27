El secreto mejor guardado de la Patagonia: el paso a Chile que combina rapidez, belleza y naturaleza pura

En el corazón de la Patagonia argentina existe un paso a Chile que no todos conocen. Es un trayecto que conecta las localidades más tranquilas, hermosas y únicas, ideal para el viajero que no busca solo cruzar la cordillera, sino explorar la naturaleza que la rodea. Además se destaca por ser uno de los pasos fronterizos más cortos.

El sitio es el paso Río Futaleufú, que conecta la localidad de Chubut de Trevelin con la localidad chilena de Futaleufú. Se lo considera «el secreto mejor guardado» porque combinan rapidez, belleza y naturaleza.

Está ubicado a solo 38 kilómetros de Trevelin y permite un cruce relativamente rápido hacia el país chileno y sus costas que se encuentran a unos 200 kilómetros de la frontera hasta el Pacífico. Su rápido recorrido también se debe a que es un paso menos concurrido que otros grandes pasos fronterizos como lo pueden ser el paso Pino Hachado y el Cardenal Samoré, ambos ubicados entre el límite de Neuquén y Chile.

El paso Futaleufú está atravesado por la Ruta Nacional 259, un camino por el cual se pueden recorrer paisajes de ensueño como el hermoso Parque Nacional Los Alerces y el paraje Los Cipreses. El cruce tiene como telón de fondo a la imponente cordillera que brinda postales de bosques andinos y cascadas.

Foto: The journal of lost time

En el lado chileno, se accede a la zona del bello río Futaleufú, famoso por el rafting y la naturaleza virgen de la patagonia chilena.

Foto: The journal of lost time

Futaleufú se ubica a 50 kilómetros de Trevelin y es el pueblo más cercano a la frontera entre Argentina y Chile.

Todo lo que necesitas saber antes de tomar paso secreto a Chile

La ruta desde Trevelín a Futaleufú tiene una distancia aproximada de 50 kilómetros y la duración aproximada del viaje de 35 minutos.

Los horarios de atención son:

Argentina: de 9 a 20 hs. Teléfono 02945 450527

Chile: de 8 a 19 hs.

Es fundamental verificar siempre el estado del paso y los requisitos migratorios y aduaneros actualizados. Para entrar o salir del país por los pasos de frontera, tenés que presentar uno de los siguientes documentos:

DNI tarjeta

Pasaporte

Si viajas en vehículo, tarjeta verde o azul y demás documentación del vehículo.

Si viajas con infancias necesitas DNI y debe estar acompañado de ambos padres o bien si solo viaja con uno de ellos, llevar autorización del otro padre.

No son válidos: