Milei encabezó la apertura de la FIT y la Patagonia deslumbró con sus stands

Buenos Aires amaneció ayer bajo una lluvia persistente que cubrió de esa humedad pegajosa de la capital, pero nada detuvo la fiesta en la Feria Internacional de Turismo (FIT). Miles de visitantes, llegaron para recorrer los cientos de stands llenos de música, sabores y colores, para conocer, a aunque sea en pocos metros cuadrados, los destinos más atractivos de 60 países y de todas las provincias argentinas.

Abrió la FIT: la primera vez que asiste un presidente al acto

El acto de apertura comenzó a las 11:45 con un estricto control de ingreso. Periodistas y representantes del sector se reunieron frente al escenario donde el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó la ceremonia. Al referirse al sector, aseguró: “El turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global”, y destacó la diversidad de destinos, la riqueza gastronómica y el “capital humano de primer nivel”.

Foto: Enrique García Medina

Para crecer, el mandatario insistió en que se requiere más que atractivos naturales: infraestructura, un entramado hotelero sólido y rutas aerocomerciales. Señaló que su Gobierno ya inició la desregulación del sector aéreo y eliminó visas y trámites burocráticos para mercados estratégicos. Subrayó, además, que el turismo podrá “competir más y mejor” si hay estabilidad macroeconómica que permita proyectar inversiones a largo plazo.

En ese sentido, adelantó que se debe avanzar en una reforma laboral que facilite la contratación, una reforma fiscal para bajar impuestos y la erradicación de la “industria del juicio”. También fue categórico al rechazar políticas que «obliguen a los argentinos» a vacacionar en el país: “No necesitan excusas, necesitan estabilidad. El camino de los subsidios impide que el sector invierta y aprenda qué funciona y qué no. Confiamos en el talento argentino y, si habilitamos la cancha, podemos competirle a cualquier destino del mundo”.

Foto: Enrique García Medina

Luego subieron al escenario el presidente de FIT y de FAEVYT, Andrés Deyá; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y la secretaria general electa de ONU Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais. Portugal, país invitado de honor, también presentó sus atractivos.

El director del Banco Nación, Daniel Tillard, anunció una batería de beneficios para impulsar el consumo en el sector: descuentos de hasta el 20% y financiación en 12 cuotas sin interés. “Como principal banco argentino no podemos dejar de tener una oferta potente a favor del turismo interno. Hemos decidido ampliar nuestras soluciones para que empresas del sector y cualquier persona mayor de edad puedan hacerse clientas del Banco y adherir a las promociones”, señaló.

Patagonia se luce en la FIT: stands, experiencias y voces

Las luces, las pantallas gigantes y la música marcan el pulso del pabellón del Ente Patagonia. Cada provincia armó su propio espacio y compite por llamar la atención: hay juegos interactivos, realidad virtual, gigantografías, degustaciones, un esqueleto de dinosaurio que se roba las selfies y hasta proyecciones inmersivas que hacen viajar sin salir del predio. Entre curiosos, operadores y funcionarios, el ala del sur se convierte en una de las más visitadas de la feria, con un despliegue que combina innovación, cultura y la identidad de cada provincia.

Neuquén

Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquénTur, destacó la presencia de la provincia con una delegación de casi 100 personas, integrada por 18 municipios y más de 60 representantes del sector privado. El espacio neuquino, impactaba a todos los visitantes, con una réplica original del dinosaurio Carolini que facilitó el Museo del Chocón, junto a la promoción de la gastronomía, la cultura y un espacio outdoor fuera del predio, con una palestra, un simulador de rafting y mountain bike.

Foto: Enrique García Medina

De cara a la próxima temporada de verano, Sciacchitano se mostró optimista. Señaló que Neuquén consolida año a año su oferta turística con destinos ya posicionados y emergentes como el norte neuquino. «Ayer, por ejemplo, Huinganco fue elegido por la prensa especializada como destino emergente del año, y eso nos llena de orgullo», dijo y agregó, “estamos trabajando en infraestructura y promoción para que cada vez más turistas descubran estos lugares”, aseguró.

Sobre la coyuntura económica y la incidencia del dólar, el titular de NeuquénTur reconoció que la falta de competitividad afecta al turismo receptivo, pero remarcó que el objetivo es construir una provincia que se elija por preferencia y no por conveniencia. “El verano es nuestra temporada más fuerte, con cuatro parques nacionales, pesca, aventura y servicios de calidad. Junto al sector privado estamos consolidando un verdadero ecosistema turístico en Neuquén”, afirmó.

Río Negro

En ese escenario, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, habló en exclusiva con Río Negro. Destacó la diversidad de la provincia, con stands propios para la estepa, la cordillera, el mar y los valles, y puso en valor la costa rionegrina, a la que definió como “la más hermosa de la Argentina, con el azul más lindo de la Patagonia y aguas cálidas en el golfo que no existen en otros destinos del país”.

Foto: Enrique García Medina

El funcionario remarcó que la estabilidad macroeconómica es condición clave para que el turismo pueda crecer. “Si conseguimos un país sin inflación y con reglas claras, las inversiones van a venir solas. Eso nos permitirá potenciar lo que ya tenemos y dar a conocer lugares únicos como la meseta de Somuncurá o Naupahuen, en el Limay Medio”, señaló. También subrayó la importancia de la conectividad aérea y vial para consolidar la llegada de visitantes.

Al referirse a la temporada invernal, recordó que Bariloche superó el 80% de ocupación a pesar de la falta de nieve, gracias al trabajo conjunto de Emprotur. “Ese modelo queremos replicar en toda la provincia con la Agencia de Turismo, que ya dirige Diego Piquín”, indicó. Y adelantó que ya se trabaja en un plan integral para el verano que abarque todas las regiones: cordillera, valles, estepa y costa.

Diego Piquín, explicó que en la FIT, la provincia apuesta a un stand que combine comodidad para municipios y prestadores. De cara al verano 2025/2026, el funcionario anticipó que entre el 15 y el 20 de noviembre planean lanzar una campaña segmentada por audiencias y mercados. “Hoy todos los destinos compiten y eso nos obliga a ser más creativos, atentos y activos, especialmente en un contexto económico complejo”, afirmó. En este sentido, valoró los programas de beneficios anunciados por el Banco Nación y pidió que se sumen otras entidades financieras, siempre con el acompañamiento del sector privado.

Para el funcionario, no alcanza con campañas promocionales o con “poner a punto” los destinos en la previa de la temporada. “Hay que generar beneficios adicionales, alianzas con aerolíneas y transportes terrestres, propuestas creativas que incentiven sobre todo la media y la baja temporada”, explicó.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de Río Negro, Marisol Martínez, destacó la diversidad de la oferta provincial y la presencia de municipios que hacía años no participaban en la FIT, como Villa Regina y Pilcaniyeu. “A los destinos consolidados como Bariloche, Las Grutas, El Bolsón o Viedma, se suman propuestas emergentes como el turismo rural comunitario, que muestran que Río Negro tiene todo para ofrecer”, señaló.

Foto: Enrique García Medina.

En el stand rionegrino se realizaron clases magistrales de cocina, activaciones con el chef Gordo Cocina y la presencia de Flor de la V, quien presentó la Fiesta del Orgullo de Viedma, de la cual es embajadora. Además, se exhiben vinos de la provincia en el espacio Tierra de Vinos y se programaron charlas en los auditorios con destinos como El Bolsón y Viedma.

Otras provincias patagónicas

El secretario de Estado de Turismo de Santa Cruz, Rubén Martínez, se mostró sorprendido por la masiva concurrencia en la primera jornada de la FIT. “Como patagónicos estamos muy felices. Generalmente las primeras horas son tranquilas, pero hoy el movimiento fue enorme y eso nos entusiasma mucho”, señaló.

Destacó además la potencia del espacio compartido del Ente Patagonia. “La presentación de todos los stands es maravillosa, fue un gran trabajo conjunto de seis provincias. Nos había tocado un lugar lejano del ingreso, pero gracias al diseño hoy lo primero que ve el visitante es el cartel de Patagonia, que impacta de inmediato. Eso se logró por el esfuerzo de arquitectos, diseñadores y equipos de marketing de cada provincia”, valoró.

Foto: Enrique García Medina.

La directora de Desarrollo de la Oferta Turística de La Pampa, Florencia Stefanazzi, destacó la amplia presencia de la provincia en la FIT, junto al stand del Ente Patagonia. “Nos acompañan más de 40 municipios y un gran número de prestadores privados. Es una satisfacción enorme mostrar todo lo que tenemos de cara al verano: fiestas populares, actividades culturales y la riqueza de cada región”, señaló en diálogo con Río Negro.

Foto: Enrique García Medina.

Entre los productos insignia, mencionó la Reserva Provincial Parque Luro, con la brama del ciervo colorado en marzo y abril, y para el verano, los parques acuáticos de Winifreda, Colonia Barón y Telén, además de lagunas como la de Guatraché. También resaltó la oferta del río Colorado y Gobernador Duval con sus playas, Casa de Piedra con deportes náuticos y la novedad de una bodega boutique que está próxima a inaugurarse, donde se podrá degustar vinos locales y realizar visitas guiadas.

Por la tarde, el stand de Chubut se convirtió en uno de los más concurridos de la feria: los chefs Walter Álvarez y Juan Pablo López prepararon en vivo un plato que atrajo a decenas de visitantes ansiosos por degustar los sabores patagónicos, en medio de 15 destinos turísticos y 27 emprendimientos privados. Entre el público también hubo gran interés por conocer el lanzamiento de la temporada de tulipanes en Trevelin, las propuestas de turismo náutico de Comodoro Rivadavia y la promoción de Puerto Madryn, Esquel y Cholila.