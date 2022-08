El turismo receptivo crece: Brasil y Uruguay a la cabeza y sorprende el tercer país con más ingresos

El turismo internacional experimentó un fuerte repunte en los cinco primeros meses de 2022, con casi 250 millones de llegadas internacionales registradas, que en comparación con los 77 millones de llegadas registradas entre enero y mayo del año anterior, significa que el sector ha recuperado casi la mitad (46%) del nivel anterior a la pandemia de 2019, de acuerdo al último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT publicado el lunes.

«La recuperación del turismo se ha acelerado en muchas partes del mundo, sorteando los retos que se interponen en su camino», dijo el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, quien aconsejó al mismo tiempo cautela ante los «vientos económicos en contra y los desafíos geopolíticos que podrían afectar al sector en lo que queda de 2022 y después».

En Argentina de acuerdo con los últimos reportes oficiales, más de 2.5 millones de visitantes del extranjero ingresaron al país durante el primer semestre del año, lo que ya generó ingresos superiores a los USD 1301 millones. De esa cifra, 1.3 millones fueron turistas; es decir que pasaron por lo menos una noche en Argentina.

Esquiar en los cerros de la Patagonia, el plan preferido de los extranjeros en el país.

En cuanto al origen de visitantes, Brasil sigue siendo el mercado líder -representó el 22%- mientras que Uruguay es el segundo país que impulsa la recuperación, con cifras superiores a la prepandemia. La gran sorpresa son los ingresos desde los Estados Unidos, que se ubica en el tercer lugar del ranking con el 10%, a la par de países vecinos como Chile y Paraguay.

Según explicaron desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, el crecimiento del turismo receptivo se potenciará durante julio y agosto en el marco de la temporada de nieve. En ese sentido, el ministro Matías Lammens había asegurado que el Gobierno Nacional espera el arribo de más de un millón de visitantes del extranjero durante el invierno al presentar la estrategia de promoción turística a inicios de junio.

Desde Uruguay sostienen que la demanda vía aérea, terrestre o fluvial para Argentina no para de crecer. ”Había paquetes a US$ 99, contando con el ticket del barco y una noche de alojamiento, por ejemplo. También había ofertas más sofisticadas -entre US$ 190 a US$ 240- que contaban con el barco directo de puerto a puerto y tres noches de alojamiento”, aseguró Carlos Pera, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes (Audavi).

Este año muchos brasileros llegaron a El Bolsón, a esquiar al cerro Perito Moreno.

Según el empresario y referente del sector, el destino “vedette” en estas vacaciones fue Argentina, ya que aproximadamente contó con 180.00 turistas uruguayos en las vacaciones de julio que aprovecharon la diferencia cambiaria con Argentina para reservar paquetes de viaje.

Origen del turismo receptivo durante 2022:

Los países limítrofes explican la mayor cantidad de visitantes, sin embargo Estados Unidos registra un porcentaje alto en el ranking:

1) Brasil 22%

2) Uruguay 16,5%

3) EEUU 10%

4) Chile 10%

5) Paraguay 10%

6) España 4,7%

7) Bolivia 3,9%

8) Francia 2,5%

9) Perú 2,5%

10) Colombia 2,4%