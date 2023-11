Junín de los Andes es magia, encuentro y el mejor pique

La bienvenida la da la vista del volcán Lanín, centinela a lo lejos de un paisaje que se abre en medio de la Patagonia. La localidad está rodeada por una naturaleza única, ríos y arroyos cristalinos bajan serpenteantes de las montañas del Parque Nacional para descubrir y si sos de los que les gusta pescar, se encontrarán en el mejor lugar.

Es una ciudad con mucha historia y tradición. Fundada en 1883, es considerada la ciudad más antigua de la provincia. Durante mucho tiempo, fue un importante punto de comercio y transporte en la región gracias a su ubicación estratégica.

Su entorno natural privilegiado permite practicar trekking, cabalgatas o mountain bike, entre paisajes maravillosos. Para los más aventurados el ascenso al volcán Lanín (3.776 mts.), es un digno desafío para quienes practican andinismo. Su cumbre permite disfrutar de una panorámica inigualable de toda la región, incluyendo Chile.

La costanera es otro de los puntos de atracción para el visitante y a lo largo de ella se han instalado excelentes complejos de cabañas, y campings que sirven de alojamiento para los turistas que visitan la ciudad.

Fiesta de la Cerveza Artesanal

Los días 8 y 9 de diciembre se llevará a cabo la Fiesta de la Cerveza Artesanal del Sur Neuquino, en el predio de la Sociedad Rural de Neuquén a orillas del río Chimehuín en Junín de los Andes. La cita gastronómica, productiva y turística abrirá sus puertas desde las 17 hasta las 24 horas.

Con entrada libre y gratuita, el evento familiar convoca a los mejores cerveceros de toda la región cordillerana, a músicos de la zona y a distintas propuestas gastronómicas en carros (foods trucks).

Como es habitual en esta fiesta, se hará campaña para el “conductor designado” y se sortearán comidas y premios especiales para ellos. Quienes vayan a beber cerveza deberán adquirir el vaso del evento. La fiesta es organizada por Identidad Sur y cuenta con el apoyo del municipio de Junín de los Andes y de NeuquénTur SE.

Para más información y novedades, se puede seguir las redes de @biergartenpatago.

Al Huechulafque y Paimún

Luego de transitar 4 kilómetros por ruta nacional Nº 234, se accede a la Ruta Provincial Nº 61 acompañada a la derecha por el río Chimehuín por la que se va al Lago Huechulafquen. Primero te encontrarás con el portal del Parque Nacional Lanín. En este paraje, las Comunidades Mapuches que ofrecen sus platos típicos.

En la margen norte del lago se observan numerosas zonas de acampe, camping organizados y agrestes. Y un poco más allá, casi dando salida al Huechulafquen en inmediaciones de Puerto Canoa, se brinda la posibilidad de alojamiento en hosterías, cabañas y camping en conjunción con una interesante oferta en gastronomía y artesanía.

Río Chimehuín. Lago Huechulafquen volcán Lanín.

Podés hacer un paseo Lacustre en el catamarán San Julián hasta llegar el escorial, un río de lava solidificada producto de la erupción del volcán Achén Ñiyeu hace más de 500 años. Con el transcurso del tiempo la vegetación fue ocupando este suelo de lava dando origen a un fenómeno muy particular como es el bosque enano o de bonsái.

El sendero al río Paimún, por su parte, se inicia desde el camping, costeando el Lago Paimún con una dificultad media de duración 2.30 hasta la naciente del río.

María Auxiliadora del Paimún

Camino a piedra mala hay una capilla que parece sacada del la película “El señor de los anillos”. Es la primera que tiene Gendarmería Nacional en el país, no sólo para su personal y familia, sino para todos aquellos que deseen visitar su bello interior.

La atractiva capilla Nuestra Señora del Paimún en la unión de los lagos.

Sobre esta parte de la costa del lago Paimún, está la primera zona del Neuquén en ser evangelizada por los Jesuitas a partir del siglo XVII. En el atrio interior, tres bajorrelieves escenifican los tres períodos de la evangelización del Neuquén: jesuita, salesiano y actual. El altar es de una sola pieza de ciprés patagónico.

Turismo religioso

Cuando llegues no te podés perder de visitar cada sitio donde se hace presente la espiritualidad y la fe. Por un lado, en el parque escultórico Via Christi se puede apreciar la interculturalidad con las estatuas talladas por el escultor Carlos Santana.

En la cumbre del cerro San Pedro, está el Cristo Luz, un Cristo de cristales que sale de la montaña. La escultura de 57 metros de largo y 47 metros de ancho, construida en hierro y vidrio, vitreaux tridimensional, la transparencia y los reflejos que producen los cristales intentan acercar la imagen de Jesús.

Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña: Sobre la base de un antiguo templo neogótico, la remodelación que data del año 1999 resignifica el estilo arquitectónico original y manifiesta la unidad entre las diversas culturas que componen la sociedad de Junín de los Andes y de la Patagonia.

Santuario Ceferino Namuncurá es donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá. Está situada en el paraje San Ignacio, a 60 kilómetros de Junín de los Andes y a la vera de la ruta nacional 40- se asemeja a la forma del “Cultrún”, tambor que se utiliza en las ceremonias religiosas de la Cultura Mapuche y consiste en un cono truncado invertido.

Circuito volcán Lanín y lago Tromen

Desde Junín de los Andes, se accede por las rutas provinciales N° 23 y 60 con un recorrido de 130 kilómetros ida y vuelta. Transitando por el valle del río Malleo se pueden observar paisajes de estepa y pre-cordillera acompañados por el majestuoso volcán de 3.776 m.s.n.m. Además del Lanín, podés encontrarte con distintas comunidades Mapuches.

Acelerá que un poco más adelante encontrarás el ingreso al Parque Nacional Lanín, el cual protege un bosque de araucarias milenarias, al lago Tromen. Desde la zona podés emprender una serie de senderos para realizar actividades de trekking. Finalizando el recorrido se llega al Paso Internacional Mamuil Malal, por el cual se va a Chile.

Cómo llegar y cuánto sale ir a Junín

La localidad de Junín de los Andes, se ubica a 380 kilómetros de la capital neuquina al sudoeste provincial. A la misma se accede a través de las localidades de Zapala por la Ruta Nacional Nº 40 o Piedra del Águila por las Rutas Nacionales Nº 237, 234 y 40.

El viaje desde San Martín de los Andes a Junín de los Andes dura aproximadamente 45 minutos, que es el tiempo que tardarás en recorrer la distancia de 34 km que separa a las dos ciudades.

Precios

Hoteles entre $24.000 y $30.000. Hosterías entre $29.000 y 35.000.

Cabañas entre $26.000 y 43.500. Apart hotel $28.500. Campings $2.500 por noche aprox.

La pinta aproximadamente $1500, y una cena, dependiendo el lugar y lo que consuma, estimativamente sale $7.000.

Para contratar hospedajes, o averiguar servicios consultar en: https://www.junindelosandesturismo.com/inicio