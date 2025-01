Junín de los Andes: un campo de puertas abiertas que invita a los viajeros de la Ruta 40

Cerrá los ojos. Imaginate que vas en auto a la cordillera de Neuquén por la Ruta 40. Ya pasaste el puente de La Rinconada y recorres el camino que avanza como una serpiente entre las montañas. Falta poco para llegar a Junín de los Andes cuando de repente a la salida de una curva, lo ves: un campo con mallines y vaquitas de color marrón, un tambo, una quesería, allá un granero y una casa. Las Vertientes, dice un cartel. Atrás, el volcán Lanín de fondo, blanco, eterno y en silencio.

Las Vertientes es el emprendimiento familiar de dos jóvenes apasionados de la Patagonia que llegaron desde Buenos Aires hace 10 años con un sueño. “Queríamos armar una marquita de lácteos propios de la zona”, inspirados en la diversidad de quesos con denominación de origen que existen en el mundo contó Christian Croissant.

Las Vertientes, un campo a la vera de la Ruta 40 en Junín de los Andes. El volcán Lanín de fondo. Foto gentileza.

Empezaron de cero. Armaron la infraestructura del campo, constituyeron el rodeo lechero y aprendieron a hacer quesos. Para eso visitaron a los grandes maestros queseros de los Alpes Suizos e hicieron prácticas en varias queserías de Argentina.

Además de quesos, agroturismo

Hace seis años que ya están en producción cuidando el bienestar de sus animales y el entorno natural en el que viven. El resultado son alimentos frescos, saludables y 100% patagónicos que distribuyen en comercios, restaurantes y hoteles de la zona. Ofrecen diferentes tipos de quesos artesanales, dulce de leche y huevos camperos.

Los productos de Las Vertientes son artesanales y 100 % patagónicos. Foto gentileza.

Para que la gente de ciudad pueda experimentar de cerca la vida de campo tienen varias propuestas de agroturismo. Son para toda la familia y “vivenciales”. La primera es la más simple: “entrar al pago sin golpear”, podríamos decirle porque la tranquera siempre está abierta. “Estamos abiertos todos los días del año, desde las 10 de la mañana hasta las 18. Los que vienen viajando pueden parar acá”, invitó Christian, “tenemos un granero muy bien ambientado, con un pequeño shop con nuestros productos para la venta, que pueden probar y comprar. Hay agua para el mate, se pueden ver los animales, está todo a la vista y al alcance”.

Los sábados a la mañana se puede hacer una visita guiada que comienza a las 10 y culmina pasado el mediodía. Es una recorrida por el establecimiento con la descripción de los procesos productivos y la historia del emprendimiento. Se puede participar de algunas tareas cotidianas como recolectar huevos en el gallinero y tomar contacto con los animales. El encuentro cierra en el granero con una degustación de quesos con pan de campo y la venta de los productos.

Otra de las propuestas es un desayuno campero con visita guiada los miércoles. Arranca en el granero donde el equipo te da la mejor bienvenida: pan de campo calentito con dulce de leche, acompañado de una bebida caliente con leche recién ordeñada.

Luego se hace la recorrida que incluye la visita al tambo, el lugar donde se obtiene la materia prima, para luego pasar por la quesería (por fuera), donde aportan el valor agregado y elaboran dulce de leche, yogurt, cottage y los quesos. El paseo también cierra con degustación y venta.

La sugerencia en todos los casos es traer calzado y ropa cómoda adecuada para el campo, que se pueda ensuciar. Tanto la visita guiada como el desayuno campero tienen un costo es de $10.000 por persona. Los menores de 5 años no pagan y hay que hacer la reserva en forma previa. Si hay mal tiempo, se suspende.

Estas son las dos propuestas fijas. Luego realizan distintas actividades que promocionan a través de las redes sociales, según la época del año y a demanda como por ejemplo degustaciones con catas de vino o alguna excursión que culmina con un atardecer en el campo.

Las Vertientes está integrada por un equipo de 8 personas. Foto gentileza.

Un sueño y una inquietud: el origen de Las Vertientes

Las Vertientes arrancó en el sueño Christian y su pareja Carolina y el infaltable respaldo de la familia. Hoy tienen un equipo de trabajo integrado por siete personas entre atención al público, el tambo y la quesería. No tenían mayor tradición familiar ganadera que un tío tambero. “Siempre me gustó lo que él hacía y yo quería hacer algo similar. Venía de vacaciones a la zona y en la góndola del supermercado veía que la leche fresca viajaba todos los días 1600 km. Me hacía ruido. ¿Por qué no producirlo en forma local? Esa fue la inquietud que disparó todo y fue una elección de vida estar acá en el campo, me encanta”, expresó.

Sus vacas son de color beige, de la raza jersey, que no es tan común de ver en la zona. Es una raza lechera, de animales un poco más rústicos pero que se han adaptado muy bien. “Producen una leche mucho más cremosa y rica en sólidos lo cual es muy bueno para hacer quesos”, indicó. Comen pastizales naturales, los mallines de la cordillera, toman agua de vertientes y les complementan la alimentación con rollos de alfalfa.

Las Vertientes es un tambo de vacas jersey, una raza lechera de animales robustos. Foto gentileza

Las Vertientes es un campo que se ve desde la ruta, cerca de Junín de los Andes, en el km 2257 de la mítica 40. Son alrededor de 100 hectáreas. Es «chico», en comparación a los vecinos de la zona que tienen alrededor de 10.000 has. Las jornadas arrancan muy temprano, alrededor de las 6.30 de la mañana y culminan cerca de las 20. ¿Cómo es despertarse y ver todos los días el Lanín por la ventana mientras tomás mate? «No me canso nunca y no lo cambio por nada del mundo», dijo Christian.

Las variedades de queso de Las Vertientes

“Nuestro producto más emblemático es el queso y tiene su razón de ser. Producir leche todo el año es difícil, por los meses de invierno», admitió, «entonces lo hacemos de manera estacional. Del 1 de septiembre al 15 de junio se ordeñan todos los días las vacas y se elaboran productos lácteos, fundamentalmente quesos o dulce de leche. Con esos 10 meses de elaboración, se hace un stock para la venta durante el resto del año”, describió Christian.

“En el mundo hay más de 2000 tipos de quesos, ¿por qué sumar uno más? Hay un efecto terruño como con los vinos», explicó, «la flora nativa de cada región del mundo, de cada época del año le da su impronta en sabor y textura al producto final. Quizás dentro de 10 o 20 años podamos a aportarle a la Patagonia productos con denominación de origen y así como en otras partes del mundo”.

En Las Vertientes producen ocho variedades de quesos. Foto gentileza.

Producen ocho variedades de queso distintas a lo largo del año, que van desde queso fresco, semiduros y hasta duros de larga maduración. Algunos se hacen en el día y otros tienen más de un año de estacionamiento antes de salir a la venta.

Los más emblemáticos son tres. El queso De Cordillera, es un tipo de cuartirolo, de 60 días de maduración, muy bueno para picada o para postre con miel o con dulce de batata. Tienen además un queso semiduro, el Veranada que se hace en los meses de primavera – verano y el nombre remite al concepto de veranada – invernada tan característico de la zona. El que más los enorgullece, es el Neuquén, que definió como «muy interesante, picante y sabroso». Es un queso de larga maduración que se estaciona prácticamente entre 9 y 15 meses. Es de horma grande, cada una lleva entre 80 y 100 litros de leche y se estaciona por un año.

Contactos y más información

Sitio web: Las Vertientes

Ruta Nacional 40, km 2257, 8km antes de llegar a Junín de los Andes

Abierto de 10 a 18hs

Instagram: @las.vertientes

Whatsapp: 2972532262 el whatsapp

Para anotarse en las propuestas de agroturismo https://establecimientolasvertientes.com.ar/agroturismo