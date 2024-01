La meca de los acampantes en Aluminé: 10 lugares para dormir en medio de la naturaleza y la tranquilidad

“Voy siguiendo las pircas antiguas por senderos que unieron ayer, de Espinazo del zorro hasta el Rahue y bajaban hacia Aluminé”, dice la canción Cuesta del Rahue compuesta por Marcelo Berbel y este verano, llegar a ese destino, armar la carpa y disfrutar en un lugar con paisajes, comunidades, ríos y lagos hermosos es una gran propuesta para pasar las vacaciones sin gastar demasiado.

“La segunda semana de enero comenzó a haber muchísimo movimiento, y en un momento como este queremos destacar los precios. La gente trata de hacer un turismo austero, y nosotros tenemos lugares más baratos que otros destinos de la cordillera, con servicios impecables. Recorrimos los establecimientos habilitados y están en excelente condición, atendidos por sus propios dueños”, dijo la secretaría de Turismo de Aluminé, Amalia Sapag.

Es un destino ideal para hacer actividades en contacto con la naturaleza y en el que desde hace un tiempo, crece la oferta para los acampantes y hay variedad de precios. “En la cuenca de Ruca Choroy, se suman camping y también en el área de Ñorquinco. Hay que destacar la paz, la tranquilidad. Por ahí, en otros destinos, los camping están llenos en verano, con la música fuerte y acá la mayoría tiene parcelas aisladas, no está saturados de gente, andan los teros, la fauna”.

Se pueden hacer senderos que no son de mucho riesgo, sin caminar demasiado porque hay proximidad con el entorno natural. Hay lagos, ríos, también hay una comunión con las comunidades de pueblos originarios, que ofrecen comidas típicas, cabalgatas, paseos.

Eugenia es parte del camping parador La Playa y contó: “te despertás y lo primero que ves es el río y la tranquilidad de nuestro paisaje, podés pasar tus vacaciones en este lugar lleno de naturaleza con la gente hermosa que tiene nuestro pueblo”.

Camping La Playa

Es el más cercano al pueblo, queda a 1,3 kilómetros sobre la ruta 23. Ofrece servicio de parcelas con fogones sin parrilla, bancos y mesas, electricidad todo el día; agua caliente. Es amigable con las mascotas, aceptan motor home y casillas rodantes.

El precio por noche por persona es de $7.000 y $4.000 de 4 a 12 años, también podés alquilar dormís $10.000 por persona y las casillas $3.500. Contacto: 2942-586312.

Camping La Anita

Se ubica en Aluminé a dos kilómetros del centro sobre ruta 23, en el Paraje Maipén, por el acceso sur. El camping ofrece servicio de parcelas con parrillas, bancos y mesas, luz y toma corrientes y agua caliente en las duchas las 24 horas. No se permiten mascotas y se aceptan motor home y casillas rodantes.



Acampe: $8.000 por persona a partir de los 5 años.

Camping Piedras Verdes

Está sobre la ruta 23 a 10 kilómetros del centro por acceso norte. El camping ofrece resto bar, piscina y proveeduría. Servicio de parcelas con fogones sin parrilla, bancos y mesas, electricidad por la noche; agua caliente en las duchas de 20 a 24.

No se permiten mascotas. Horario de ingreso es de 10 a 21, pero las parcelas se entregan al mediodía. Se aceptan motor home y casillas de menor tamaño. Solo whatsapp (2942) 15571470.

El precio es de $ 9.000 a partir de los 10 años en adelante, $ 5.000 de 3 a 9 años, si tienen menos de 3 años no pagan. Es por noche y por persona, no se cobra ni vehículo, ni carpa. Sugerencia: llevar efectivo. o www.piedrasverdes.com.ar.

Camping Ruka Kalkin

Está en el área Pulmarí, la zona del mirador Piedra Pintada donde pueden observarse pinturas rupestres y vistas panorámicas. Es amigable con las mascotas, pero las condiciones de acceso al camping es que tengan carnet de vacunas actualizado, uso de bozal, collar y correa. También tienen que recoger sus heces y depositarlas en el lugar indicado.

Contacto: 2942-655943

Camping Kalfikitra

La Comunidad Ruca Choroy te espera en dos campings, Kalfiquitra y Trempain. Son muy tranquilos para descansar, con poco ruido, generalmente se le pide al visitante que mantenga algunas pautas de convivencia para que todos puedan disfrutar. Se ubica dentro del circuito, es un camping agreste, amigable con las mascotas y que acepta motor home y casillas rodantes. Contacto: 2942-526573.

Camping Trempain

Tiene más comodidades, dormis, se pueden hacer reservas con habitaciones con cuchetas, baños compartidos, agua caliente, bien cuidados y atendidos. También hay un salón con comidas rápidas y comidas tradicionales típicas, 20 fogones (no incluyen parrilla). Es amigable con las mascotas y se aceptan motor home y casillas rodantes.

El precio: $4.000 adultos, $3.000 menores, $3.000 jubilados. Dormis $7.500 adultos, $6.000 menores y jubilados. Contacto: 2942-346643 @campingtrempain

Camping Quillén

Es un camping agreste, uno de los más elegidos del verano, con parcelas rodeadas de roble pellín, a orillas del Lago Quillén.

Desde allí se pueden hacer caminatas por la senda al lago Hui Hui, salidas en kayak por el lago Quillén, juegos de tejo, torneo de truco o desayunar con pan casero elaborado por familias de Quillén. Ofrece servicio de proveeduría con agro alimentos y artesanías de las comunidades mapuches, baños con agua caliente y ducha solar al aire libre, parcelas con fogón.

Precio: $4.500 acampe, $3.500 uso diurno, menores de 5 a 12 $3.500 acampe, $3.000 uso diurno. Casillas rodantes, embarcaciones, motos, cuatriciclos $5.000, ciclista y mochileros $3.500 el acampe, $3.000 uso diurno. Contacto: 2942-644540. @camping.quillen

Camping El Fátima

A 30 km de Aluminé a orillas del río Pulmarí el camping ofrece servicio de parcelas con fogones bancos y mesas, electricidad por la noche; agua caliente en las duchas de 20 a 24. No se permiten mascotas; ni pavas eléctricas y el horario de ingreso es de 10 a 21 (las parcelas se entregan al mediodía). Se aceptan motor home y casillas rodantes.

Precio: por persona: $6000. Contacto: 2942-616290. @camping_el_fatima

Camping Liwen

Este territorio ancestral ofrece una de las vistas más hermosas, embellecida por las aguas cristalinas de sus lagos y río, sus bosques naturales e imponentes montañas, dentro del Parque Nacional Lanín y de la comunidad mapuche de Lof Ñorquinco.

Precio de acampe: $3.500 mayores, $2.000 menores de 5 a 12 años, uso diurno $2.000 mayores, $1.000 menores, Servicio de wifi, baños con ducha proveeduría. Contacto: (2942) 15350581

EcoCamping Ñorquinco

En el lugar en el que desemboca el arroyo Nompehuen en el lago Ñorquinco, hay una playa y bahía muy reparada y hermosa y allí, un camping ambientalista. Tiene varias parcelas con fogón, mesa y bancos. También tienen dormís, cabañas para 4 o 5 personas cada una, un comedor, y todos los servicios: sanitarios, duchas con agua caliente, lavamanos, piletas para lavar vajilla, ropa.

Hay un horno de barro para uso comunitario y un Parque Cervecero. Las reservas son necesarias únicamente para las cabañas porque su capacidad es limitada. El camping tiene acceso al lago y el arroyo. Se aceptan motor home y casillas rodantes.

Precio: acampe mayores $7.500, menores de 12 años $5.000, menos de 2 años no paga. No se cobra ni vehículo ni carpa. Acepta mascotas. Cabañas $70.000. Contacto: 2942-337117 @ecocampingñorquinco

Estado del camino y qué tener en cuenta

Están en construcción dos tramos de la ruta 23. Pero por ahora el camino no es bueno, hay tramos con mucho serrucho, por eso es importante transitar con cuidado, no ir a altas velocidades. Las máximas son de 60 o 40 donde no está bien. El viaje también es disfrutar el camino.

La app Destino Aluminé, tiene disponibles todos los camping habilitados. Descargala en Play Store.

La localidad clasifica los residuos, por lo que piden que te sumes.

Consultas: @turismo_alumine