La Patagonia en kombi: el viaje de un fotógrafo fue tan lindo que parece un sueño

El relato de Rodrigo Terrén, fotógrafo especializado en imágenes nocturnas que ha recorrido varias veces la Patagonia, la última vez en una kombi. «Cuando comencé a viajar tenia varias incógnitas. Sobre todo tres me mantenían inquieto: ¿Cómo financiar una vida de viaje? ¿En qué me transporto? ¿Cómo bajo los costos de las comidas y el alojamiento?

A orillas de los lagos del sur. Foto: Rodrigo Terrén.

En este momento entendí lo importante del vehículo con el que uno viaja. Si lo ves solo como un transporte, seguramente lo pienses en gasto, combustible sobre todo, mecánica… Pero también hay que observar esto: ese vehículo, ¿cuánto te devuelve?

Y si elegís el indicado, quizás en vez de una pérdida logres una ganancia o solventar sus propios costos. Hay grandes diferencias entre cada tipo de vehículo, diversas ventajas y complejidades. Este es el repaso de mi experiencia en bicicleta, moto, Fiat 600 y la actual en kombi. Empiezo por la última.

En kombi, un ícono que se integra al paisaje

Como te contaba, viajo en una Kombi Westfalia, que soluciona el alojamiento ya que duermo dentro y al mismo tiempo puedo cocinar, lo que también reduce el gasto significativamente.

Y como broche de oro puedo vincularlo con mi trabajo. Es un vehículo icónico y por eso es una inspiración fotografiarlo: puedo ofrecer cuadros de la kombi en diferentes paisajes.

En los bosques de la Comarca Andina Foto: Rodrigo Terrén.

Hace poco una foto de la kombi ganó 700 dólares en un concurso de fotografía de la Unión Europea en Argentina. Sobre esto me refiero a que el vehículo también te puede ofrecer posibilidades, no solo pensarlo como gasto.

El combustible sí es un gasto, pero lo pienso como si fuese el costo de un alquiler. Y hay que tener en cuenta lo siguiente. Solo gasta si la conducís.

En Piedra Parada, Chubut. Foto: Rodrigo Terrén.

Gran parte de su magia es cuando se estaciona, eso ocurre con las casas rodantes. Hay días de gasto de combustible que son los de viaje, pero por lo general son pocos al mes, uno no esta viajando todo el tiempo.

En los bosque del sur. Foto: Rodrigo Terrén.

Y cuando llegas a un lugar increíble, está tu casa en ese paisaje, elegís dónde querer vivir y en qué épocas estar. Verano, otoño, por lo general voy a los bosques de la Patagonia, un lugar realmente hermoso. Luego subo a zonas más cálidas del país en invierno, ideal para visitar lugares muy calurosos como Corrientes, Misiones, Formosa.

La libertad no es fácil: cuando nos encontramos ahí, es importante saber qué nos gusta hacer. La libertad sirve para eso, para dedicarle tiempo a lo que amás: seamos emprendedores de nuestros sueños.

En un Fiat 600 hasta Colombia

Por ejemplo, cuando viajamos con un Fiat 600 hasta Colombia, ese viaje duró un año y ocho meses.

En Chile nos ayudaron tanto que fue el país más liviano para viajar, entrábamos a un mecánico y no solo que no nos cobraban sino que hasta nos ofrecían dinero para que continuáramos viaje.

Lo mismo pasaba con los clubs de Fiat 600 a lo largo del camino, nos invitaban a sus casas y no nos dejaban pagar las comidas: realmente fue muy generoso de su parte, no sabíamos que esto iba a suceder.

Nosotros simplemente elegimos ese vehículo por un mensaje, demostrar que se puede hacer hasta con el vehículo mas frágil: es hermoso el Fiat 600, pero también es cierto que tiene piezas de plástico.

Cuando las personas se ayudan todo se vuelve mas fácil. Pero no nos pasó lo mismo con países donde ese auto no tenia un vinculo de historia con su cultura.

Un año y medio en bicicleta por los parques nacionales de Argentina

Viajar en bicicleta es hermoso, por lo general las puertas se abren de par en par, las personas reconocen el esfuerzo.

Y colaboran, tanto que eso mismo es el combustible para unir cientos de kilómetros.

Estuvimos viajando un año y medio por la Argentina, documentando los parques nacionales en Fotografia Nocturna.

En moto por la Patagonia

Viajar en moto es toda una aventura, es muy importante estar bien equipado en cuanto a ropa de seguridad.

Botas, pantalones, guantes, casco y campera. Eso no solo nos protege de alguna caída sino que también del clima. Hay que tener en cuenta que los terrenos cambian y no todos son tan fáciles de maniobrar. No es lo mismo transitar por el asfalto, ripio, arena, nieve o barro.

Cambia constantemente el terreno en la Patagonia y hay que adaptarse. Cada vehículo es un mundo a descubrir: viajar en moto también es muy bello y tiene un comunidad preciosa.

Las misteriosas luces del glaciar Perito Moreno

Glaciólogos reunidos en una convención en Francia analizaron días pasados los archivos originales de las fotografías tomadas por Rodrigo Terrén en el glaciar Perito Moreno, en las que aparecen misteriosas luces que aún no han sido explicadas.

A las 22:25 del jueves 28 de abril trabajaba en un documental para el Canal Encuentro junto a otros dos fotógrafos especializados en imágenes nocturnas cuando los tres advirtieron esas luces y los haces durante al menos 10 minutos. Rodrigo las registró durante los seis que duró la exposición de su cámara.

La impactante foto del glaciar Perito Moreno en Santa Cruz en la que se observan luces y haces a la derecha. La exposición fue de seis minutos, por eso las estrellas se ven como trazas. Foto: Rodrigo Terrén.

«Estábamos ahí tres fotógrafos en tres lugares distintos de la plataforma y una cuarta persona esperándonos arriba. En un momento, esto lo hablamos después arriba, los cuatro vimos que se prendieron unas luces. Si bien eran tenues, era visibles, notorias en la oscuridad. Estamos acostumbrados a la fotografía nocturna y esto no ocurre. No suele ocurrir», dijo Rodrigo a Río Negro en la primera publicación sobre el extraño fenómeno del que luego se hicieron eco medios del todo el país. Luego, esas fotos fueron analizadas por glaciólogos en Francia, que las recibieron en raw, es decir el archivo en su formato original e inviolable. Se aguardan las conclusiones finales de lo que en una primera aproximación definieron como «fenómeno inusual de luminiscencia«.

«Esto puede abrir nuevas líneas de investigación sobre los glaciares ya que lo inusual, lo novedoso es que haya luces durante tanto tiempo y con esa potencia», dijo Rodrigo a Río Negro.

«La investigación científica avanza en esa dirección. En la foto también se observa que el agua se mueve cerca de la luz a la derecha del glaciar viéndolo de frente, en una zona donde hubo desprendimientos que también escuche esa noche«, agregó el fotógrafo.

Compartí tu historia en el Voy. Mandá tus fotos y tu relato a voy@rionegro.com.ar