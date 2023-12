Las leyes de turismo que derogó el DNU de Milei: “La regulación no la vemos como monopolio»

El Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei contiene más de 300 reformas que afectarán a todas las industrias, incluida la turística, con cambios para las agencias de viajes y Aerolíneas Argentinas. El secretario de Turismo de Río Negro Marcos Barberis explicó el tema. Preocupa cómo se cuidan las agencias de viajes, que son grandes generadoras de empleo y cómo se lograrán la protección, garantías y seguridad de los pasajeros.

En los considerandos del DNU se refiere al turismo en tres párrafos y deroga tres leyes. Al principio, aclara que no es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país, “más aún cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables y en un contexto de creciente globalización”.

Explica que la derogación de la Ley 18.829 es fundamental para incrementar la oferta de desarrollos turísticos. “Esto va a redundar en una mayor competencia entre las empresas del sector y en beneficio de los ciudadanos”, dice el DNU firmado por Milei. Además, deroga las leyes N° 18.828 y N° 26.356 a los efectos de “liberar la actividad de alojamientos turísticos de carácter privado y reducir su carga burocrática”.

El secretario de Turismo de Río Negro Marcos Barberis. Archivo

El secretario de Turismo de Río Negro Marcos Barberis sostuvo que : “la regulación no la vemos como monopolio, porque abrir una agencia de viajes no es un trámite difícil,es una cuestión de garantizar la seguridad y la calidad de los servicios que le damos a los pasajeros. Si hay un problema con una agencia de viaje, hay garantías sobre quien es idóneo, quien tiene los seguros y demás”.

Barberis explicó que la provincia tiene una ley de turismo moderna, aprobada en julio de este año y el objeto es cuidar a los prestadores, y hacerlo es darle un marco regulatorio que aporte herramientas ante las estafas que puedan sufrir los consumidores y también los prestadores.

Analizó que las leyes 18.828 y 26.356 pueden ser consideradas «antiguas», ya que ambas fueron absorbidas por normativas provinciales o municipales. (La Ley 18.828 regula a la hotelería y la Ley 26.356 a los Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido), pero no pasa lo mismo con la la Ley 18.829, que regula a las agencias de viajes, para que se garanticen requisitos mínimos como un nombre, representante técnico y un seguro para proteger al turista.

El DNU, no apunta contra la Ley Nacional de Turismo (25.997); así como no deroga la norma que rige para el turismo estudiantil. Aún así, se abren interrogantes, sobre todo en el turismo de Río Negro. “En Bariloche una de las cosas que preocupa particularmente es el tema del turismo estudiantil. Si bien el decreto no deroga le ley de turismo estudiantil, si la ley madre que le da la matrícula a la agencia que la habilita como empresa», dijo el secretario.

«El turismo estudiantil es un producto sumamente difícil de operar, de comercializar y de garantizar. Se manejan pasajeros que muchas veces son menores, se paga en cuotas de uno o dos años para otro. Que se garanticen los servicios, que los prestadores brinden los servicios prometidos está en la ley, y no es monopolio, es garantía de seguridad”, concluyó.

Faevyt: “hablar de monopolio de las agencias de viajes es desconocimiento”

A la espera de mayores precisiones, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) hace instantes difundió un comunicado en el que aseguran “lamentamos profundamente el desconocimiento al referirse a nuestra actividad como monopólica cuando se trata, muy por el contrario, de uno de los sectores más diversos y descentralizados del turismo”.

La Faevyt representa a más de 5000 agencias de viajes argentinas y aclaran que más del 80% son PyMES y aseguran que trabajan con un registro abierto a la incorporación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos para ejercer una tarea profesional.

Según las agencias, «competimos, además, abiertamente con prestadores directos como hoteles y compañías aéreas. Referirse a nuestra actividad como monopólica es como decir que, porque vamos a los cielos abiertos, las compañías aéreas pueden venir sin ninguna autorización ni registro», advirtieron.

«Lo primero que debemos preguntarnos es dónde queda la protección, garantías y seguridad de los pasajeros. Estamos a disposición para dialogar con el Gobierno y aportar toda la información necesaria para transformar este cambio de paradigma en una oportunidad concreta de crecimiento para un sector pujante como el nuestro ya que, como se afirma en el mismo DNU presentado», añade el texto.

Y agrega: “No es posible desconocer la importancia que el desarrollo del turismo tiene en el crecimiento económico del país, más aún cuando se cuenta con atractivos turísticos inigualables y en un contexto de creciente globalización».

Desde FAEVYT se ponen a disposición para trabajar, en línea con las expectativas de lo anunciado defendiendo, siempre, el trabajo de las agencias de viajes y los derechos de los turistas.

“A nuestro criterio, mejorar la competitividad no significa la eliminación de todo registro, ya que la existencia de un control concreto disminuye la cantidad de casos que van a defensa de consumidor y protege a los pasajeros garantizándoles que están contratando servicios en agencias habilitadas, capacitadas y constituidas por profesionales idóneos para dar respuesta. Defensa del consumidor es una herramienta efectiva ante empresas existentes y registradas, sino pasará a ser pura ilusión y los principales perjudicados serán los viajeros”, resaltaron.