Minuto mágico: pasó el último criancero del norte neuquino y se detuvieron las obras de la represa del río Nahueve

Hoy es martes 30 de mayo de 2023, pleno siglo XXI… ahora mismo estamos con la Lila en la represa que, sobre un tramo del río Nahueve, están construyendo desde hace unos 2 años y estiman finalizar en unos meses más. Terminada y en funcionamiento, esta moderna central hidroeléctrica, aportará al sistema interconectado nacional unos 4,5 MV (megavatios) de energía eléctrica limpia… como sea, los humanos en constante crecimiento y grandes consumidores de los que se nos cruce, debemos buscar fuentes baratas y limpias que eviten y reduzcan la dependencia del petróleo.

El ingenio no se detiene en ningún aspecto… gracias a él, se encontraron fuentes de financiación internacionales para obtener los recursos económicos que pagarán la obra… gracias a él, se encontraron técnicas de ingeniería que pudieran aprovechar la energía hídrica y transformarla en eléctrica para el beneficio pertinente… gracias a todo esto se inventaron vehículos, camiones, grúas, herramientas, equipos pesados, etc, etc, que están trabajando sin pausa para terminar en tiempo esta obra…

Ahí viene el criancero

Y, de repente, cuando todos los que estábamos ahí abstraídos, cada uno en lo suyo… vemos que por allá… lejos… por la huella que hay detrás de aquel cerro… viene un rebaño con su pastor, su burro y sus perros… viene desde la media luna fértil…

Viene desde 9 mil años cuando a orillas del Mediterráneo aparecieron los primeros pastores nómades… desde allá, desde aquel remoto tiempo, ya olvidado, viene trashumando este viejo pastor que al chasquido de su arreador va llevando su rebaño y nos trae… nos acerca, desde tan y tan lejos, el presente de su vieja y pintoresca historia para contrastar la nuestra con el descaro propio de quien desde siempre, desde hace miles y miles de cosas, hace lo mismo.

Está cansado, ya paso por el Valle del Echo, al pie de los Pirineos franceses; viajó en la carabelas españolas y se salvó de los corsarios ingleses del Atlántico y, ahora mismo, viene por esa huella del Buraleo y es vecino de Don Hernández, para terminar cerca de Andacollo…

La actividad se detiene para que cruce el arriero

Y es cuando el camión Terex y la grúa, y la gente, y los ingenieros, y la internet, y el celular, y el Nahueve y todo lo que se mueve y que carga las toneladas y toneladas de rocas e ingeniosas neuronas se detiene, respetuoso, al paso del burro que carga las pocas pertenencias del pastor que va abstraído llevando sus animales para cruzar el puente que, la misma ingeniería, le construyó sobre el Nahueve.

Parece mentira que hoy, martes 30 de mayo de 2023, el último pastor de esta temporada lleve sobre su burro sus cositas, de paso a su invernada, y contraste tan nítidamente con semejante obra de ingeniería humana. Es increíble y también cierto.

Esto es por lo que no deja de sorprendernos en este norte neuquino…