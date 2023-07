Precios en Chapelco y todo lo que podés hacer con niños en San Martín de los Andes

Chapelco está listo con su mejor nieve recibe el primer aluvión de familias con chicos que comienzan las vacaciones escolares provenientes de provincias como Córdoba, Neuquén y Río Negro y que planificaron sus vacaciones en San Martín de los Andes.

Comienza la temporada alta y ya están habilitados los medios de elevación que llevan a la cumbre, así como al Cerro Teta y Cerro Mocho que conducen a Pradera del Puma y se llega esquiando hasta la base. La calidad de la nieve es en polvo en todas las pistas.

El Jardín de Nieve recibe niños de 3 a 5 años, donde aprenden los primeros pasos en el esquí, entre juegos y diversión. Tienen un refugio calefaccionado, con mesitas y sala de juegos y un medio de elevación (magic carpet) de uso exclusivo.

La Junior Academy brinda clases de esquí y snowboard para chicos de 6 a 15 años, con clases a la mañana y a la tarde, almuerzo incluido, con celadores, y carrera de fin de curso con medalla incluida.

En la Base, se encuentra la Guardería Infantil donde quedan cuidados y entretenidos los niños de 3 meses a 3 años.

Clases para adultos y adaptado

Los adultos pueden tomar clases en todos los niveles, colectivas o particulares. También inician las clases la Escuela de Esquí Adaptado, que ofrece clases a personas con discapacidad en diferentes modalidades.

¿Qué hacer en familia en Chapelco?

Otras actividades que pueden realizarse en familia, son los circuitos en motos de nieve, paseos en trineos con perros huskies, caminatas en raquetas (todo esto en Plataforma 1600m). En la base, podrán experimentar realidad aumentada inmersiva con más de 90 juegos de aventuras.

Cuánto cuesta esquiar en Chapelco

El pase diario para un adulto en el cerro de San Martín de los Andes costará $24.300 en temporada alta, $21.800 en la media y $19.400 en la baja. Menores (6 a 11 años) y seniors (60 a 69 años) los valores serán de 19.400 ; $17.500 y $15.500 respectivamente. Infantes (0 a 5 años) y mayores de 70 años, sin cargo.

Hay muchas opciones, como el pase de fin de semana o de tres a siete días. Pueden ser por días consecutivos, o no. Por ejemplo, tres días no consecutivos en temporada baja salen $57.600 mayores y $46.100 menores y en alta $72.000 mayores y $57.600 menores.

A eso deberás sumar el alquiler de equipos, si no contás con ellos. El equipo completo de esquí, por día para mayores sale $10.500 y menores $8.400 y de SUP $16.800 en temporada baja y esquí mayor $13.100 menos $10.500 y SUP $21.000 en temporada alta.

¿Dónde comer en Chapelco?

Chapelco ofrece 15 paradores salpicados en la montaña y opciones para todos los gustos en La Base. Los favoritos para reponer energías son los platos montañeses, guisos y el chocolate caliente con tortas de frutos regionales.

Otras cosas para hacer con niños en San Martín de los Andes

Esta temporada, también pueden ir al nuevo cerro Lago Hermoso en el que pueden esquiar, o hacer excursiones en motos de nieve. El pase diario sale $19.300 mayor y $15.400 menor.

La novedad por estos días es la apertura del parque de nieve C4, en el que podés compartir diversión en familia y relajarte en el deck mientras ves de cerca a los más chiquitos practicando. Pueden hacer caminatas en raquetas por $15000, tubing/culipatín, 1.30 hora, $8000, raquetas y tubing $23.000.

Es ideal para que disfrutes tus primeros pasos en la nieve. Fotos: @c4parquedenieve.

El la ciudad también hay propuestas para hacer sin gastar demasiado, los paseos por el centro, por la costanera, y unos chocolates calientes siempre son buena idea. Hay días que en Espacio Trama dan obras de teatro o pueden hacer cabalgatas, o algún recorrido en bici.

Ir a navegar en el catamarán a Quila Quina también es divertido. En la naviera Lago Lácar son 30 minutos ida y 30 minutos vuelta. En el muelle se encuentra el restó bar que ofrece almuerzos y meriendas. Es un lugar ideal para el descanso con hermosos senderos para caminatas tranquilas. El pasaje sale $11.000 para mayores, menores de hasta 3 años no abonan pasaje, menores de 16 años hasta 4 años inclusive 20% de descuento.