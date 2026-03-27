La UNCo y Roca suman pasantías para formar profesionales de turismo con experiencia en territorio

En Roca, el turismo busca consolidarse como actividad económica y cultural.

A veces, la diferencia entre estudiar una carrera y empezar a ejercerla aparece en los detalles más simples: recorrer una oficina, participar de una reunión, pensar un circuito, atender una consulta, mirar una ciudad con ojos de visitante. Bajo esa idea, la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue y el Municipio de General Roca pusieron en marcha un programa de pasantías destinado a estudiantes de Turismo.

El acuerdo fue firmado por el decano Carlos Espinosa y la intendenta María Emilia Soria, en un encuentro del que también participaron la secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible, Florencia Ghirardelli; la coordinadora de Turismo, Julieta Andrade; y la secretaria de Extensión de la Facultad, Paula Maiarú.

La propuesta permitirá que alumnos y alumnas de la carrera puedan realizar prácticas formativas en distintas áreas vinculadas al turismo local, incorporándose a tareas concretas dentro de la gestión municipal.

El convenio fue firmado por autoridades de la Facultad de Turismo de la UNCo y del Municipio de General Roca, con la idea de unir formación académica, territorio y gestión pública.

La idea es que esa experiencia funcione en dos sentidos. Por un lado, que los estudiantes tengan la posibilidad de aplicar lo aprendido en el aula en escenarios reales, enfrentándose a problemas, necesidades y desafíos concretos. Por otro, que el municipio pueda incorporar nuevas miradas, ideas frescas y herramientas surgidas del ámbito académico.

En tiempos en los que el turismo dejó de pensarse solo como una actividad de temporada, este tipo de acuerdos aparecen como una forma de profesionalizar el sector y de construir políticas públicas más sólidas. Porque detrás de una fiesta, un circuito productivo, una actividad cultural o una propuesta gastronómica también hay planificación, identidad y trabajo.

Desde ambas instituciones destacaron que el programa forma parte de una estrategia más amplia de cooperación entre la universidad y el municipio, con la intención de integrar la investigación académica con las necesidades reales del territorio.

En esa relación, la universidad pública vuelve a ocupar un lugar central: no solo como espacio de formación, sino también como una herramienta para pensar el desarrollo de las ciudades y acompañar sus transformaciones.

En una ciudad como Roca, donde el turismo todavía busca consolidarse como actividad económica y cultural, sumar estudiantes, ideas y experiencia puede ser una manera de empezar a mirar el potencial local desde otro lugar.