Semana Santa en la Comarca Andina: propuestas para disfrutar del otoño entre bosques, ferias y refugios

El lago Epuyén se caracteriza por la calidez y transparencia de sus aguas. Fotos: @comarcauna.

En la Comarca Andina, el otoño empieza a instalarse sin apuro. Cubre el paisaje con una manta de colores ocres, amarillos y rojizos, y lo hace lento, como si el territorio necesitara tiempo para acomodarse. A lo largo de 100 kilómetros, desde las nacientes del río Manso sobre el lago Steffen hasta Cholila, portada norte del Parque Nacional Los Alerces, los pueblos se encadenan entre montañas, ríos que bajan fríos y chacras que todavía marcan el ritmo de lo cotidiano.

En ese entramado, Natalia, de la guía Comarca Una (@comarcauna), intenta ordenar lo que pasa. “Somos una guía en el sentido de orientar, asesoramos. Desde redes, desde la web. La idea es que cada uno pueda armar su propia experiencia”, explica. Junto a su socio, Santiago Malicia, nacido y criado en Esquel, armaron una plataforma que funciona como mapa, agenda y puente entre quienes llegan y lo que el territorio ofrece.

El movimiento no es el de otras temporadas. “Está muy tranquilo”, reconoce Natalia, sin rodeos. Y enseguida aparece el motivo: “Los incendios nos vienen afectando hace varias temporadas. No solo en lo económico, también en lo emocional”. La frase no necesita demasiado desarrollo. En la memoria reciente todavía quedan los cerros quemados, el humo persistente, la incertidumbre. Pero en ese contexto, el turismo no deja de moverse, de proponer bellezas y actividades.

El Refugio Encanto Blanco, situado a orillas del Río Encanto Blanco, es perfecto para quienes buscan un escape en un entorno natural, tranquilo y con ambiente muy familiar. Fotos: @comarcauna.

Y Semana Santa aparece como una especie de punto de inflexión, una oportunidad para reactivar el flujo de visitantes. “Hay un montón de propuestas, tanto públicas como privadas”, dice Natalia, y empieza a desplegar un mapa que no es solo geográfico, sino también emocional.

En Epuyén, el Encuentro Provincial de Artesanos se reprogramó y encontró su lugar en el calendario después de haber sido suspendido por los incendios. La feria no es solo un espacio de venta, es una forma de reconstruir comunidad. “Es una oportunidad para acompañar”, explica. La palabra no es casual. En contextos como este, el turismo funciona también como sostén.

Más hacia el sur, en Gualjaina, la propuesta cambia de tono. El clásico Vía Crucis se desarrolla dentro del cañadón de la Buitrera, en una caminata que recorre unos dos kilómetros entre paredes que alcanzan los 200 metros de altura. No hay templos ni estructuras tradicionales, el escenario es el lugar. “El protagonista es el paisaje”, dice, y en esa afirmación se condensa buena parte de la identidad del lugar.

En Gualjaina, el Vía Crucis recorre el cañadón de la Buitrera. Fotos: @comarcauna.

También en Gualjaina, durante Semana Santa se desarrollarán jornadas vitivinícolas con viñedos a puertas abiertas, donde quienes visitan la región pueden conocer proyectos de producción de uva y vino que crecen con esfuerzo y empiezan a consolidar un perfil propio.

En El Bolsón, el 4 de abril aparece uno de los planes más singulares: el segundo Festival de la Trufas, impulsado por el emprendimiento Trufas del Mallín. La propuesta invita a conocer una actividad que recién comienza a desarrollarse en la Patagonia: la truficultura, el cultivo de uno de los hongos más valorados en la gastronomía por su aroma intenso y su textura.

Además, la feria regional sigue funcionando como un punto de referencia. Desde los años 70, ese espacio reúne a productores, artesanos y visitantes en una dinámica que se repite pero nunca es exactamente igual. “Es uno de los grandes atractivos del corredor”, afirma Natalia. A su alrededor, se suman festivales gastronómicos, propuestas vinculadas a la fruta fina y pequeños emprendimientos que siguen apostando, incluso en contextos difíciles.

El registro de montaña es el paso número uno antes de empezar a caminar por los refugios de El Bolsón. Ingresá a www.anprale.com. Fotos: @comarcauna.

Hay, sin embargo, un momento que atraviesa todo. Semana Santa funciona también como cierre. “Es la última posibilidad de subir a los refugios”, advierte. En El Bolsón, la red de refugios de montaña más grande de Sudamérica, empieza a bajar la persiana con la llegada del frío. “Después de Semana Santa, la mayoría cierran y por más que ya los conozcas, hacerlos en estos días, con estos colores, es otra cosa”, resume.

Es que el otoño cambia todo y se convierte en una oportunidad de descubrir otra belleza. No es una metáfora exagerada. Los colores empiezan a intensificarse, los bosques se transforman, la luz cambia. “Ya se empezó a pintar…”, agrega Natalia, y en su voz aparece algo que no es solo descripción, sino emoción.

Más al norte, en El Hoyo, las ferias ocupan la plaza y se mezclan con la producción local. Además de los puestos de productores, el encuentro ofrece música en vivo, propuestas gastronómicas y espacios de encuentro entre visitantes y productores.

Últimos días para recorrer los refugios del Río Azul. Fotos: @comarcauna.

En Trevelin, el foco está puesto en el azafrán, un cultivo que requiere tiempo, cuidado y una dedicación casi silenciosa. “Se puede conocer todo lo que implica ese cultivo”, señala Natalia, poniendo el acento no solo en el producto final, sino en el proceso. Y el campo de Tulipanes Patagonia también propone una experiencia distinta: conocer el detrás de escena de uno de los paisajes más fotografiados de la región, entender el manejo de los bulbos y el trabajo que se sostiene durante todo el año para que la floración ocurra.

En Lago Puelo, la propuesta se vuelve más festiva. La Fiesta del Alfajor busca reunir a vecinos y visitantes alrededor de una idea tan simple como efectiva: hacer el alfajor más grande del mundo. “Creen que van a superar los 800 kilos”, cuenta Natalia, con una mezcla de asombro y entusiasmo. Pero más allá de la cifra, lo que importa es el gesto colectivo: cocinar, compartir, cortar y repartir.

Fotos: @comarcauna.

No se agota en eventos

Además hay recorridos que siguen ahí, disponibles, a la espera. El Bosque Tallado, por ejemplo, propone una caminata breve, apenas un kilómetro, que permite acceder a miradores naturales y esculturas en madera. “Es ideal para toda la familia”, explica. A eso se suman senderos en Lago Puelo, cascadas, miradores y caminos que no requieren más que tiempo y ganas.

Entre las propuestas, el Geomuseo aparece como una experiencia diferente: invita a descubrir la historia geológica de la Patagonia a través de recorridos autoguiados, experiencias sensoriales y una narrativa que mezcla ciencia, arte y paisaje.

Más al sur, Río Pico aparece como un territorio todavía más intacto. Con mayor altura, más presencia de agua y un relieve que se vuelve más abrupto, esa zona conserva una sensación de lejanía que, para muchos, es parte del atractivo. “Es el mejor lugar para recibir el otoño, la naturaleza es increíble”, dice Natalia, como quien intenta resumir algo que en realidad se escapa a las palabras.

Río Pico aparece como un territorio todavía más intacto. Fotos: @comarcauna.

En medio de todo eso, hay herramientas que ayudan a orientarse. Mapas, que desarrollaron en la web www.comarcauna.com.ar, y ofrecen dos versiones descargables: uno del corredor completo y otro de la red de refugios. “Es el mapa que armamos para nosotros”, explica. Y en esa frase aparece el espíritu del proyecto: compartir lo que conocen, facilitar el recorrido.

La Comarca Andina no es un destino cerrado ni fácilmente etiquetable. Es una suma de escenas, de propuestas, de caminos que se cruzan. En un contexto donde el turismo todavía busca recomponerse, lo que aparece no es una oferta uniforme, sino una red que se sostiene desde distintos lugares, con la persistencia de quienes siguen apostando a que alguien llegue, mire alrededor y decida quedarse un poco más.