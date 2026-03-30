Camino de la Fe: un viaje entre paisajes, espiritualidad para vivir Semana Santa en los pueblos de Neuquén

El Camino de la Fe une paisajes, memoria y devoción en Neuquén. Fotos: Neuquén Tur.

Donde la cordillera se vuelve horizonte y el viento parece decirlo todo, Semana Santa abre en Neuquén una pausa distinta. No es solo un fin de semana largo: es una invitación a viajar hacia adentro, a seguir caminos que no figuran en los mapas clásicos y que, sin embargo, conectan algunos de los paisajes más potentes de la Patagonia con historias de fe, identidad y memoria. Hay rutas que se recorren con el cuerpo y otras que también se atraviesan con la emoción.

Una ruta espiritual

El llamado Camino de la Fe es una de ellas. Más de 800 kilómetros que enlazan capillas rurales, santuarios, parajes y pueblos donde la espiritualidad forma parte de la vida cotidiana. No hace falta hacerlo completo: basta elegir un tramo y dejar que el viaje suceda.

El norte neuquino propone un primer acercamiento, con pequeñas iglesias entre montañas áridas y cielos abiertos, marcadas por la presencia histórica de los salesianos. Hacia el sur, en cambio, el paisaje se vuelve más verde, más húmedo, y la huella de los jesuitas se mezcla con la cosmovisión mapuche, que entiende la espiritualidad como una forma de vínculo con la tierra.

En ese mapa, Junín de los Andes aparece como una parada inevitable. A orillas del río Chimehuin y con los Andes como telón de fondo, es uno de los grandes centros del turismo religioso en la provincia, pero también un destino que invita a quedarse sin apuro.

El Vía Christi propone una experiencia que trasciende lo tradicional. Es un sendero de más de dos kilómetros que se recorre caminando, en silencio o en conversación, entre esculturas que reinterpretan escenas del evangelio con una mirada contemporánea y profundamente local. Hay símbolos mapuche, preguntas abiertas, gestos humanos. No es un museo al aire libre: es un espacio que desde el pasado interpela el presente.

El recorrido sube suavemente hasta llegar al Cristo Luz, una figura monumental que descansa sobre la montaña. Desde ahí, la vista del paisaje es muy amplia y tranquila.

A pocos kilómetros, en San Ignacio, otro lugar convoca desde la intimidad. La capilla que protege los restos de Ceferino Namuncurá, “el santo de la Patagonia”, sorprende por su arquitectura circular, inspirada en un kultrún. Es un lugar de peregrinación, pero también de contemplación. Construido de madera, recibe luz tenue y brinda una sensación de paz que trasciende cualquier credo.

Muy cerca, el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña completa el circuito con su propia historia de devoción y encuentros. En cada uno de estos espacios, la espiritualidad se expresa de formas distintas, pero siempre ligadas al territorio.

Fe, vida cotidiana y cultura

Viajar por Neuquén en Semana Santa también es aceptar otro ritmo. Detenerse en una capilla perdida, compartir una celebración, conversar con quienes sostienen estas tradiciones. Acá la fe no es solo un acto religioso: es una forma de habitar el mundo, es parte de la vida cotidiana de cada pueblo y su cultura.

Mientras tanto, la provincia se prepara para recibir en mayo el Encuentro Nacional de Turismo Religioso, una señal de que este tipo de experiencias ya no son un nicho, sino una manera creciente de viajar.

Pero más allá de agendas y eventos, hay algo que sucede en estos días y que no se puede programar. Tal vez tiene que ver con el silencio del paisaje, con el sonido del agua, con el cruce de culturas o con la simple decisión de frenar. Viajar también es encontrar un camino, externo o interno, y darse la oportunidad de seguirlo.

Agenda de Semana Santa en Junín de los Andes

Durante Semana Santa, Junín de los Andes despliega una agenda que combina celebraciones tradicionales con algunos de los escenarios más representativos del circuito religioso de la región.

Las actividades comienzan el domingo 29 con el Domingo de Ramos: a las 10 se realiza la bendición en la costanera y la posterior procesión hacia el Santuario Nuestra Señora de las Nieves y Beata Laura Vicuña, donde a las 11 se celebra la misa central. Al mediodía hay otra celebración en San Ignacio y, por la noche, a las 20, una nueva misa en el Santuario.

El jueves 2, las propuestas se distribuyen en distintos puntos. A las 16 se celebra misa en el paraje El Contra, en el Camping Ruca Maitén dentro del Parque Nacional Lanín, mientras que a las 20 la actividad vuelve al Santuario con la misa de Jueves Santo. Ese mismo día comienza además un retiro espiritual que se extiende hasta el sábado 4 en el Centro de Espiritualidad Laura Vicuña.

Pequeñas capillas son parte de la riqueza cultural y religiosa de Neuquén.

El viernes 3 concentra uno de los momentos más convocantes, con los Vía Crucis en distintos escenarios: a las 12 en San Ignacio y a las 15 tanto en el Vía Christi como en la capilla Sagrado Corazón.

El sábado 4, la jornada incluye una misa en Pilolil a las 16, seguida por la Vigilia Pascual a las 19.30 en el Santuario. Más tarde, a las 22, se realiza la peregrinación al Cristo Luz, uno de los puntos emblemáticos del Vía Christi.

Finalmente, el domingo 5, las celebraciones de Pascua se reparten en distintos horarios y espacios: a las 11 hay misas tanto en el Santuario como en Sagrado Corazón, y a las 20 una última celebración vuelve a convocar en el Santuario.