Semana de la Aventura en El Bolsón: naturaleza, vértigo y sabores para explorar sin pagar un peso

El rafting tendrá bajadas cortas sin costo el viernes 28, con inscripción previa.

El Bolsón ya vive el fin de semana extra largo como si fuera una puerta abierta a su mejor versión: caminos perfumados a pino, cerros que ya asoman verdes después de la última nevada y ese ritmo pausado que adopta la Comarca Andina cuando sabe que se vienen días intensos. Desde hoy, hasta el domingo 30, la región estrena la primera Semana de la Aventura, una agenda que combina naturaleza, deporte, cultura, gastronomía y esos paisajes que parecen diseñados para quedarse un rato más.

El encuentro, impulsado por los prestadores de turismo activo, con acompañamiento de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de El Bolsón, propone algo que hoy parece un lujo: nueve días de actividades totalmente gratuitas para grandes y chicos, viajeros solitarios, familias, curiosos y aventureros más entrenados.

La apertura fue hoy en el Polideportivo Municipal, donde conviven la muestra de stands de la Comarca Andina con el Encuentro Cordillerano de Autos Clásicos. Un escenario que mezcla motores antiguos, productores cerveceros, cocinas con identidad, guías de turismo aventura y propuestas pensadas para que cualquier visitante, desde el deportista hasta quien sólo quiere pasear, encuentre su excusa para quedarse.

El parapente cerrará la Semana de la Aventura con vuelos programados para el sábado y domingo.

Es una jornada ideal para “probar” la Comarca: recorrer, preguntar, mirar, tomar un mate o algo fresco y dejarse llevar.

Escaladas, rappel, canopy, bosque tallado y rafting

La agenda se afianza desde el domingo 23 con escalada y rappel en cerro Amigo, una de las salidas más elegidas por quienes buscan adrenalina en dosis amigables. El lunes 24, el turno será del Patagonia Canopy Tour, que abrirá su Circuito Corto sin cargo de 14 a 18, con inscripción previa.

Martes 25 y miércoles 26 serán días libres: dos jornadas para que cada viajero arme su propia hoja de ruta. Pueden ser lagos, cervecerías, chacras, ferias o simplemente sentarse a mirar el Piltriquitrón sumarse a la vieja costumbre local de “no hacer nada y que igual pase todo”.

Escalada en cerro Amigo, una de las primeras propuestas gratuitas de la Semana de la Aventura.

El jueves 27, de 10 a 17, llega una de las experiencias más queridas por quienes buscan el contacto directo con la montaña: la Visita al Bosque Tallado, con entrada libre y desayuno o merienda de montaña (mate cocido y tortas fritas). Habrá recaudación a la gorra para quienes quieran colaborar con el emprendimiento.

El viernes 28 será el día del rafting con bajadas cortas gratuitas, también con inscripción previa. Y el sábado 29 y domingo 30, la Semana de la Aventura cerrará desde el cielo: vuelos en parapente en turnos de 10, 11 y 19, sujetos, como siempre, al humor del viento.

Charlas para pensar la montaña

La Semana también abre un espacio para detenerse, escuchar y aprender. Durante los nueve días habrá charlas y presentaciones en la Casa del Bicentenario y en la Galería Los Pioneros, atravesadas por temas que hoy son claves: sostenibilidad, historia de los cerros, fotoperiodismo de aventura y nuevas formas de habitar la montaña.

La Comarca Andina ofrece nueve días de experiencias al aire libre pensadas para toda la familia.

Domingo 23 – 18 h, Casa del Bicentenario: charla del fotógrafo local Nir Ekdesman, “La fotografía en el deporte aventura: ¿qué genera?”

Lunes 24 – 19 h: Mercedes Macazaga hablará sobre “Esquí adaptado: la oportunidad de vivir la montaña sin límites”.

A las 20, la guía de montaña Eliana Caamaño presentará “Del turismo sustentable al turismo regenerativo”.

A las 20, la guía de montaña Eliana Caamaño presentará “Del turismo sustentable al turismo regenerativo”. Martes 25 – 19 h: Tomás Luquet, “Cerro Tres Picos: historia de sus ascensos”.

A las 20, Manuel Canale disertará sobre “Koshkill: expedición parapente-packraft, Turbio IV y El Chaltén”.

A las 20, Manuel Canale disertará sobre “Koshkill: expedición parapente-packraft, Turbio IV y El Chaltén”. Viernes 28 – 17 h, Galería Los Pioneros (2° piso): el guía Nicolás Padrón presentará su nueva web.

Vuelve Anprale

En paralelo, Río Negro confirmó que reabrió oficialmente el acceso a los refugios del Área Natural Protegida Río Azul – Lago Escondido (Anprale), una de las joyas más preciadas por caminantes de todo el mundo. Después del incendio de febrero, la Provincia y los prestadores acordaron un protocolo de trabajo amplio, centrado en el manejo ambiental sustentable. La reapertura llega justo a tiempo para que quienes visiten la Semana de la Aventura puedan sumar una travesía al recorrido.

Información útil

Oficina de Turismo

(294) 449-2604

Perito Moreno y General Roca, El Bolsón

Sitio web: turismoelbolson.gob.ar

Oficina de Informes de Montaña

(294) 445-5336

Perito Moreno y Guasco, El Bolsón

Mail: cerros_elbolson@hotmail.com

Sitio web: anprale.com