Travel Sale: las mejores ofertas para viajar y destinos más elegidos en Argentina y el mundo

El Travel Sale avanza a toda marcha hasta el domingo 2 de abril. Hay hasta 12 cuotas sin interés, voucher de descuento de hasta más de $100.000; noches de regalo y experiencias a menos de la mitad de precio. Según datos de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (faevyt), organizador del evento con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (caza) las consultas aumentaron un 60% y el interés por los paquetes creció.

Más de 30 agencias de todo el país están presentes en esta nueva edición y ofrecen descuentos, promociones y planes de financiamiento. Encontrarán promociones para Semana Santa, para hacer viajes durante la temporada baja y también propuestas para las próximas vacaciones de invierno.

Travel Sale 2023: volvió y confirmaron las dos ediciones al año.

Hasta ahora los destinos nacionales e internacionales más vendidos son:

Paquetes nacionales: Iguazú – Ushuaia – Bariloche. Paquetes Internacionales: Chile – Río – Búzios. Vuelos Internacionales: Miami – Río – Madrid. Vuelos Nacionales: Bariloche – Salta – Iguazú. Hoteles Nacionales: Bariloche – Mendoza – Ushuaia. Hoteles Internacionales: Madrid – Nueva York – Río

Las mejores ofertas de Travel Sale

Despegar

Ofrece hasta 12 cuotas sin interés para hoteles, paquetes y escapadas dentro del país, y quienes están planeando un viaje internacional, pueden encontrar ofertas exclusivas para Brasil.

Hay: vuelos y paquetes internacionales con hasta $110.000 de descuento, vuelos a Estados Unidos hasta $30.000 de descuento usando cupón de descuento especial, 12 cuotas sin interés en viajes por la Argentina, códigos de descuento especiales para la acción.

Almundo

Cuenta con financiación en cuotas sin interés para viajar por Argentina (en 12 paquetes diferentes), 65% de descuento en hoteles del Caribe y hasta un 35% de rebajas en paquetes internacionales. Entre otras promos suma: vuelos a Estados Unidos con $25.000 de regalo. Vuelos a Brasil, Caribe, Colombia y Perú con $15.000 de regalo. Vuelos por Argentina con 3 y 6 cuotas sin interés. Alojamientos con $25.000 de regalo. Actividades y Excursiones con 30% off. Cruceros a Uruguay y Brasil hasta 60% off.

Alquiler de auto con hasta 30% off.

Viajes al exterior en Travel Sale.

Turismocity

Vuelo a Miami, $272.000 con dos valijas despachadas. Saliendo desde Santiago de Chile, $109.000. Vuelo a Cancún, $189.000. Vuelo a Punta Cana, $197.000. Vuelo a Costa Rica, $211.000. Vuelo a Barcelona, directo, $337.000, con carry on. Vuelo a Madrid, $385.000, con carry on.

Vuelos usando el código de descuento “TRAVEL”: a Bariloche, $11.000; a Ushuaia, $17.200; a Salta, $8800; a Iguazú, $10.000; a Mendoza, $8500; a Córdoba, $7800; a Jujuy, $10.200; a Tucumán, $8200; a El Calafate, $27.800 y hasta 6 cuotas sin interés; a San Martín de los Andes, $27.200 con valija y hasta 6 cuotas sin interés, y a Puerto Madryn, $11.900 y hasta 3 cuotas sin interés.

Volalá

Vuelos hasta 50% off a Bariloche, Mendoza, Ushuaia. Viajes por Argentina con hasta 20% off y 6 cuotas sin interés. Asistencia al viajero con hasta 50% off. Viajes Naranja X. Hoteles en la Argentina con hasta 60% off + 12 cuotas sin interés. Vuelos con hasta 60% off + 6 cuotas sin interés.

Rumbo Sur

Excursiones y paquetes a precios congelados hasta diciembre. Transfer in/out de regalo.

Promociones aéreas: resumen de las mejores promociones del Travel Sale

Atrápalo

Excursiones 2×1 en Iguazú. Hoteles con hasta 30% off. Paquetes en la Argentina con 20% off.

En el sitio Promociones Aéreas

Confeccionan un resumen de las mejores promociones del Travel Sale y destacaron: $110.000 de descuento en paquetes a Miami, Madrid y/o Punta Cana. $25.000 de descuento en hotelería en cualquier parte del mundo. $40.000 de descuento en hoteles de Walt Disney World. $15.000 de descuento en vuelos a Brasil. $40.000 de descuento en hotelería dentro de Estados Unidos. 15% de descuento en tickets para parques temáticos de Orlando. 12 cuotas sin interés para paquetes por la Argentina.