Un abrazo de araucarias en Villa Pehuenia Moquehue: cuánto sale una escapada en Semana Santa

Lo primero que debes hacer es no perder el tiempo, o mejor dicho, ganarle al tiempo en ese lugar mágico. Si buscas tranquilidad, playas, cultura o caminatas increíbles para el fin de semana largo, Villa Pehuenia Moquehue es un buen lugar. Al llegar, transitarás entre los caminos que suben, bajan y doblan, las cabañas, los comercios y las casas parecen esconderse entre araucarias.

La villa abraza la costa del lago Aluminé y la naturaleza acompaña cada uno de tus pasos. Desde el pueblo, la secretaria de Turismo Eugenia Napolitano dice que para Semana Santa habrá paseos y sabores imperdibles, ya que son la capital de la gastronomía neuquina.

“Las actividades en la naturaleza son el sello de Pehuenia Moquehue. Los paseos en mountain bike, embarcados, las cabalgatas, el buceo, la pesca deportiva con guías profesionales, stand up Paddle, las travesías en kayak organizadas por guías locales o las salidas a recorrer senderos para conocer bosques nativos, son todas actividades ideales en esta época”, asegura sin prisa.

Villa Pehuenia Moquehue es la capital de la gastronomía neuquina.

Si hace calor, tal vez encuentres en los lagos y las playas el mejor lugar. Cuando a Eugenia le piden que recomiende algunas, no puede elegir. “Son playas que no son multitudinarias, muchas de ellas de arena blanca. Podés elegir una diferente cada día, tienen sus particularidades, su paisaje su orientación y a mi, me maravilla que también tiene cada una su color de agua, que lo hace diferente”, destaca con pasión.

Es que en Pehuenia Moquehue hay más de 50 playas para recorrer. Algunas más conocidas que otras, una decena de ellas escondidas entre penínsulas y bosques, otras privadas. Están las más concurridas con actividades para las familias y en todas, podés descansar, refrescarte en los lagos, divertirte y respirar aire puro acompañado de un paisaje privilegiado.

Algunas de las imperdibles son Villa Unión, allí está el muelle turístico, en donde encontrarás un parador de playa y prestadores locales de actividades para disfrutar del lago, como travesías guiadas en kayak, excursiones embarcados, hidropedales.

Las Radal Co son dos playas enfrentadas, ideales para relajarse y disfrutar. Orientadas una al este y otra al oeste, te permiten ver el amanecer y el atardecer con solo cruzar la calle. La Angostura es el lugar donde el Río Angostura (uno de los más cortos del país) une al Lago Moquehue con el Lago Moquehue y playa El Verde te recibe con un parador de playa.

La playa Sur está en el Lago Moquehue. “Es la playa cabecera de Moquehue, tiene un cartel y muchos van a buscar esa foto. Pero lo lindo que tiene es que de fondo se ve el cerro Bella Durmiente, que se puede ver, ese perfil desde la playa”, dijo Eugenia y agregó que también están allí, los Chenque Co, Colorado, Cerro Bandera, Batea Mahuida y la mítica Isla Lepen.

Batea Mahuida

El clásico es el Cerro Batea Mahida sin dudas. En sus laderas, cuando llega el invierno y la nieve lo cubre de blanco miles de turistas bajan en sus esquíes o sus tablas. Está dentro del territorio de la Comunidad mapuche Puel, que son quienes administran el parque de nieve y en esta época cobran una entrada, para que puedas explorarlo.

“Se recomienda llegar a la cumbre haciendo u trekking de no mucha dificultad. Primero vas a encontrarás la laguna del volcán que tiene un color turquesa hermoso. No se puede nadar ahí, porque el agua es muy fría, hacer cumbre y a lo largo del circuito disfrutar de las vistas y la sensación de estar inmerso en el bosque nativo de pehuenes milenarios”, relata la secretaria de Turismo.

Disfrutar de las vistas y pasar por un bosque milenario.

Hay acceso a dos caminos posibles. Para el primero, es hacia la izquierda. Tomarás el camino a la laguna, a unos 7,5 km desde el ingreso. Debés dejar el vehículo estacionado al llegar a la laguna. Podés disfrutar de las hermosas vistas de la laguna de aguas turquesas y acceder a un trekking de una hora de ida (dificultad media), para acceder a la cumbre.

El segundo, si girás a la derecha, tomarás el Camino al Mirador de las Antenas, son 7,4km desde el ingreso. Desde allí podés acceder a vistas del Lago Aluminé y el Lago Moquehue, el pueblo de Villa Pehuenia, la Península, el Río Angostura (la unión entre el lago Aluminé y el lago Moquehue-)y del Quechu Lafquen – las Cinco Lagunas.

En caso de circular con vehículo 4×4, podrés ir a un tercer camino, que te permitirá llegar a la cumbre. Y cuando llegás a la cumbre del Batea Mahuida, podés ver los Lagos Aluminé y Moquehue, y una gran perspectiva de toda la localidad. También volcanes como el Lanín del lado Argentino y de Chile el Villarrica, Llaima, Lonquimay, Tolhuaca. Además se observa Icalma. El horario de apertura en esta época es de 8 a 20.

La Península

Un circuito que es más urbano es La Península y te ofrece una variedad de actividades y accesos a miradores y playas que invitan a conocerla y disfrutar. El recorrido abarca aproximadamente 3 kilómetros, que pueden hacer en vehículo, bicicleta o disfrutando de una caminata.

Al iniciar el recorrido, te vas a encontrar con “El Mirador del Ciprés”, donde disfrutarás de vistas panorámicas privilegiadas de la zona y la siguiente parada en las playas Radal-Co en la que podés tomar unos mates con los piés en el agua. Será simplemente perfecto. Al finalizar el recorrido, te espera la el pehuén de la torta: un bosque de Coihues.

“Es un área natural urbana, en donde encontraremos coihues de más de 700 años, es una oportunidad conocer ese bosque. En Pehuenia Moquehue, pasa eso con la flora nativa, de repente estás frente a las araucarias que son milenarias, o los coihues centenarios. Te transporta una energía y una historia tan particular, que es emocionante”, asegura Napolitano.

Ese bosque que no sólo deslumbra por su belleza, sino que también sirve como mirador, adentrándose en el lago Aluminé y regalándote vistas mágicas. Para recorrerlo recomiendan ir sólo por senderos. No acercarse a los acantilados. Llevar calzado adecuado para caminar. No permanecer debajo de los árboles ni transitar el bosque en días de viento.

Un paseo por el centro

Después de un día de paseo, date una ducha y salí a recorrer el Paseo Artesanal Municipal, que tiene locales comerciales en dónde descubrirás distintos productos y artesanías en lana, cuero, madera, dulces, joyería. “Te encontrarás con productores locales que elaboran con piñones que son los frutos de las araucarias», dijo.

En precios de alojamientos hay un abanico amplio. Desde camping a hoteles con mucho lujo. Por lo general los más económicos se alquilan primero por eso recomiendan reservar.

Una cabaña para dos hoy ronda los 35.000 pesos. Los camping, rondan los 12.000 pesos por persona. Los establecimientos habilitados, como los prestadores están en la página.

Si salís a comer, una hamburguesa en una cervecería 8000 pesos, la pinta 2600, un cordero a la cacerola, o un bife de chorizo con guarnición en un restaurante, ronda los 12.000 pesos y es para compartir seguro, un plato de pastas rellenas 10.000 pesos.

Para terminar, Eugenia recomendó que cuando vayas, busques las cervezas y los gin artesanales que hacen allí. Cree que tal vez el agua pura, o el ambiente limpio, hacen a la calidad. No lo sabe bien, pero sin descifrar que alquimia lo logra, jura que son suaves, ricos, que hay que probarlas.

Datos útiles para ir a Pehuenia Moquehue

Gastronomia: Villa Pehuenia Moquehue es la capital de la gastronomía neuquina. Si salís a comer hay restaurantes con comida típica a base de chivo, cordero y trucha, cervecerías, rotiserías, bares de tapas y regionales, helados y chocolaterías de producción local, así como productores y oferta de alimentos a base de piñón, cerveza artesanal y gin.

Cuando transites estos lugares, no dejes basura y no enciendas fuego en ninguna playa, isla o bosque. Para eso, encontrará campings habilitados con zonas autorizadas para hacerlo.

Debés tener en cuenta siempre contratar alojamiento y servicios habilitados. En la página www.villapehuenia.gob.ar, encontrarás todo.