Vacaciones al exterior en 3 cuotas o en dólares: cómo congelar el precio antes de volar

La posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés se volvió una herramienta central para planificar viajes al exterior en un contexto inflacionario.

Antes de armar la valija estamos frente a una pantalla, con una calculadora mental encendida y una pregunta que se repite: ¿cómo pagarlo? En la Argentina de la inflación persistente y los bolsillos medidos al detalle, la tarjeta de crédito se consolidó como el medio de pago indiscutido para viajar. No es sólo una costumbre: es una estrategia para congelar precios, dividir gastos y organizar el presupuesto con anticipación.

Según un relevamiento al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el plástico reina tanto en el turismo nacional como en el internacional.

El reinado de la tarjeta

En los viajes dentro del país, la tarjeta de crédito concentra el 75% de las transacciones. En el exterior, también encabeza el ranking con el 55% de las operaciones, aunque en este segmento aparecen con fuerza otras alternativas como la tarjeta de débito y el DEBIN, que ganan terreno como herramientas de pago directo.

“Hoy los viajeros buscan previsibilidad. Las cuotas, la posibilidad de combinar medios de pago y elegir la moneda se volvieron factores decisivos”, explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

La escena se repite: antes que el destino, importa la forma de pago. La flexibilidad dejó de ser un beneficio y se convirtió en condición.

Congelar el precio del viaje y dividir el gasto permite organizar el presupuesto familiar con mayor margen.

Cómo funcionan las 3 cuotas para el exterior

En un mercado con pocas opciones de financiación para el turismo emisivo, algunas agencias comenzaron a ofrecer planes específicos para viajes fuera del país.

La modalidad permite pagar en hasta tres cuotas sin interés, bajo una condición clara: el total del viaje debe abonarse al menos siete días antes de la fecha de partida.

El esquema, además, habilita combinar distintos medios de pago en una misma compra. Una parte con tarjeta, otra con débito o saldo disponible. Una ingeniería doméstica que busca que el descanso no se convierta en sobresalto financiero.

Crece el pago en dólares

En paralelo, otra tendencia gana volumen: el pago directo en moneda extranjera para evitar impuestos y recargos locales.

Actualmente, el 25% de las ventas de servicios internacionales se abona en dólares, con un crecimiento interanual del 20%. Desde octubre, los usuarios pueden pagar en dólares tanto con tarjeta de débito como de crédito, una opción que se volvió atractiva para quienes ya cuentan con divisa estadounidense en cuenta.

En ese escenario, Despegar se posiciona como una de las agencias que permite financiar servicios internacionales en hasta tres cuotas sin interés, una herramienta diferencial en un contexto donde el acceso al crédito se volvió un factor tan determinante como el destino elegido.

Porque hoy, más que nunca, viajar no es sólo elegir a dónde ir. Es decidir cómo pagarlo.