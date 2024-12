Verano 2025 en Bariloche: escapada de 3 días y 10 paseos a la medida de tu bolsillo 

Tomar mate a la orilla del lago Nahuel Huapi en Bariloche, con tortafritas recién hechas y que el viento sólo te despeine. Subir un cerro 1050 metros en aerosilla, ver el paisaje como nunca lo viste antes y que te conmueva el alma. Comer una hamburguesa de cordero y tomar una cerveza desde una vista espectacular. Son cosas que, a veces, no tienen precio.

Pasear en kayak mientras el sol te saca mil sonrisas y ver el lago desde adentro. Tomar un tren hasta la estepa patagónica al atardecer y compartir un asado con personas que no conoces pero que se vuelven amigas. Cruzar un río en balsa para llegar a un campo de lavandas único en el país y tomar una limonada refrescante. Estas son algunas de las experiencias que Bariloche tiene preparadas para este verano 2025.

En tres días recorrimos algunos puntos ideales de la localidad y sus alrededores, hicimos alrededor de 10 paseos o experiencias y te lo contamos en esta nota a modo de inspiración para tu próximo viaje.

Primer día en Bariloche: playas, plato regional, panorámicas, cervecería

1.- Después de desayunar fuimos caminando con el mate hasta las letras de Bariloche como para tomar un poco de aire y llevarnos en la retina la postal más clásica con el lago que estaba picado y las montañas nevadas de fondo.

Bariloche, ofrece postales increíbles desde cualquier rincón.

Después almorzamos en un restaurante y parrilla tradicional del centro, muy tranquilo y con muy buena atención. Comimos un plato regional: trucha entera a la parrilla con papa grillada a $ 24.000. También podés pedir ravioles de trucha con salsa de verdeo, crema y curry a $18.000, o un goulash de ciervo con spaetzle a $15.000.

2.- Luego salimos en auto para llegar hasta Playa Bonita, ubicada en el km 8 de la Avenida Bustillo. Es una de las playas más populares y accesibles. Desde la orilla podés ver cómo rompen las olas en la costa y relajarte. Enfrente tenés la Península San Pedro y la Isla Huemul.

Bariloche. Playa Bonita.

3.- Seguimos viaje por la avenida unos minutos más hasta Punto Panorámico en el km 40 a 945 m.s.n.m. para ver ese paisaje del lago Moreno y la Península de Llao Llao que siempre te deja sin palabras.

4.- Desde allí continuamos hasta una reconocida cervecería ubicada en el km 24,7. Un lugar simplemente hermoso con plantación de lúpulo, vivero de nativas, fábrica y lugar de comida. Vimos el atardecer entre las montañas y las nubes, recorrimos un poco el jardín y terminamos en el salón principal para compartir variedad de cervezas y muy rica comida.

Bariloche. Cervecería del km 24,7.

Por ejemplo, podés tomar una pinta de la cerveza que quieras con una entrada exquisita de provoleta con hongos (para compartir) y una hamburguesa de cordero con papas fritas por $35.000 aproximadamente. Para ir tenés que reservar previamente. Si no tenés reserva, podés acceder al jardín cervecero y a los dos miradores con sillones, mesas y un fogón siempre vivo.

Podés hacer un tour cervecero (también con reserva) donde un guía te cuenta sobre la historia de la cerveza, su proceso de elaboración y te permite ver una parte de la fábrica. Está abierto desde el mediodía hasta la medianoche. Es recomendable ir con conductor designado. Hay dos líneas de colectivo que llegan al lugar 10 y 13 (hay que consultar las frecuencias).

Segundo día en Bariloche: kayak, Bahía Serena y tren nocturno a la estepa

5.- Arrancamos la mañana temprano camino al lago Gutiérrez para hacer una excursión en kayak inolvidable. Después de recorrer unos 14 km llegamos a la playa del camping. Allí nos esperaba Pablo, un prestador local de 20 años de trayectoria y experiencia (Cuadrante Sur), y su equipo. “Mirar el lago desde la orilla es bonito, pero vivirlo desde adentro es otra cosa. Estamos en la región de los lagos de la Patagonia, no podés no vivir el lago desde adentro. Te vas a llevar una experiencia muy agradable y vas a ver paisajes únicos”, dijo y nos convenció.

Kayak en el Gutiérrez. Verlo desde la orilla es «bonito», vivir el lago desde adentro es otra cosa. Foto gentileza.

La excursión dura aproximadamente 2:30 horas e incluyó una merienda en una playita escondida. No se necesita experiencia previa, la pueden disfrutar niños desde los 4 años y adultos sin límite de edad. Sale $67.500 con el traslado desde Bariloche incluido; si venís en tu vehículo te queda en $62.500. El paseo fue una experiencia muy placentera. No solo por los elementos de seguridad arriba del kayak sino por el acompañamiento en cada remada. Nos fuimos renovados y agradecidos por tanto.

6..- A la hora del almuerzo hicimos una parada en Playa Bahía Serena y luego seguimos hasta el km 17,5 para llegar al cerro Campanario y disfrutar de unas de las vistas más completas de Bariloche a 1050 m.s.n.m. Si nunca viste la ciudad desde la cima de una montaña tenés que hacerlo para que la imagen que tenés grabada en tu mente adquiera exacta profundidad.

Cerro Campanario. Una vista completa e inolvidable de Bariloche. Foto gentileza.

Se sube por orden de llegada, de 9:00 a 17:00 horas (último ascenso). La tarifa general es de $14.000, menores $ 8.000 (entre 5 y 12 años acompañados por sus padres) y menores de 4 años no pagan, suben con un adulto. Las mascotas no están permitidas ni tampoco el uso de drones.

7.- Para terminar el día de la mejor manera hicimos una excursión nocturna en el Tren Patagónico a la estepa (con paseo y cena), que cambiará tu perspectiva. Salimos de la estación de Bariloche a las 19.00. Las salidas son viernes y sábados. Las tarifas de diciembre son las siguientes: adultos residentes $72.000, no residentes $80.000; jubilados residentes $61.000, jubilados no residentes $68.000; y menores residentes $53.000, no residentes $59.000.

El Tren Patagónico sale de la estación de Bariloche.

El recorrido fue mágico porque a medida que dejamos atrás la cordillera ingresamos en un paisaje semidesértico pero lleno de vida, con gran variedad de aves y plantas bajas, amarillas y redondeadas como neneo, calafate y michay. También vimos campos con ovejas, corderos, algunas vacas y caballos; cada tanto alguna casa baja.

Luego de 50 minutos llegamos a la estación Perito Moreno, en el Paraje Los Juncos. Con chocolate y vino caliente, nos recibieron en la Casa de Té que funciona en la antigua estación de tren. Enfrente está el quincho donde un asado incomparable se cocinaba desde hacía más de seis horas. La cena consiste en empanadas, achuras, asado, cordero, papasfritas, ensalada y postre. Las bebidas se pagan aparte.

Tren Patagónico de Bariloche a Perito Moreno, una excursión noctura a la estepa, con paseo y cena. Foto gentileza.

Una vez terminada la cena, dos músicos locales pasaron al frente. Con sus guitarras y voces desplegaron un repertorio variado de zambas, chacareras, tango y cumbia, que hizo emocionar al público. Hubo aplausos reiterados y bailes improvisados. Con el corazón colmado, emprendimos el regreso a la ciudad en el mismo tren en el que habíamos llegado. En silencio y a oscuras, algunos durmieron y otros repasamos los instantes de un día inolvidable. A la estación llegamos alrededor de las 12:20.

Tercer y último día: campo de lavandas, cerro Otto y chapuzón en el Nahuel Huapi

8.- Otra mañana de inicio temprano para aprovecharla al máximo. Con el mate siempre listo, salimos en vehículo hasta Villa Llanquín a unos 40 km de Bariloche donde una balsa cruza el río Limay entre Neuquén y Río Negro. Es una maravilla. Mediante un sistema que usa como empuje la corriente del río (maroma) es la manera más tradicional de llegar a la otra orilla. Es un servicio gratuito para turistas y residentes que funciona todos los días de 8 a 20.

Lavandas del Limay en Villa Llanquín, cerca de Bariloche. Foto gentileza.

Luego seguimos unos kilómetros más y cuando todo parecía insuperable llegamos a Lavandas del Limay un emprendimiento familiar que, desde hace 15 años, produce estas y otras plantas medicinales. Allí nos recibieron Cristian y Maxi, los responsables de este parque agroecológico único en el país.

De la mano de ellos recorrimos el campo donde observamos las plantaciones de las distintas variedades, visitamos el vivero donde elaboran los plantines y nos sentamos en una glorieta ubicada en un lugar privilegiado desde el cual contemplamos un paisaje pocas veces visto. En la casa de té pudimos probar macarons de lavanda, sandwiches de trucha con mayonesa de lavanda y una limonada de lavanda refrescante, entre otras cosas ricas de pastelería artesanal.

Macarons de lavanda en el campo de Villa Llanquín, cerca de Bariloche.

Es una experiencia sensorial en un entorno único y un emprendimiento familiar que inspira a concretar proyectos, a hacer realidad los sueños. La entrada general cuesta $3.000 y las visitas guiadas salen $10.000. También cuentan con un mercadito artesanal con aceite esencial, jabones, flores, sal de baño y muchos productos más. En baja temporada se puede visitar los fines de semana de 14 a 19, pero en alta temporada ampliarán su horario de martes a domingo desde las 9 de la mañana a las 21.

9.- Con el olor a la lavanda en la piel, volvimos a Bariloche porque teníamos un paseo pendiente: subir al cerro Otto en el legendario teleférico, un medio de elevación con 42 góndolas, para ver esas panorámicas imponentes que te quedan grabadas en la retina. Las tarifas para el ascenso, descenso e ingreso al complejo son las siguientes: mayor de 13 años $30.000; menor de 6 a 12 $20.000 y mayor de 65 años $20.000.

Luego de recorrer los 2100 metros desde la base hasta la estación superior llegamos a la cima a más de 1400 metros sobre el nivel del mar. La postal es única y la experiencia nos dejó sin palabras. En la famosa confitería giratoria, que ofrece una vista de 360° de la ciudad, hicimos un almuerzo liviano: un tostado con lechuga, tomate y huevo a $12.800 y un licuado de frutos rojos al agua a $7.300.

10.- Al bajar del cerro, el calor nos obligó a darnos un chapuzón en las aguas del Nahuel Huapi e improvisar los últimos mates en Bariloche, las últimas fotos y los últimos instantes para mirar el lago hasta la próxima vez.

Algunos datos datos para ir a Bariloche

Cuatro noches en una habitación en un hotel 3 estrellas cuesta $308.402 en Bariloche

Menú infantil desde $9.000.

Una pizza grande entre $15.000 y $17.000.

Una parrillada para dos personas ronda los $40.000

Un kilo de chocolate ronda los $56.000.

Un helado artesanal en cucurucho $3.000

Frasco de mermelada artesanal $7.000.

Sergio Herrero, secretario de Turismo de Bariloche, aseguró que la temporada “viene muy bien”. Tienen «arriba de un 65%, 70% de reservas ya hechas» y creen que en el verano superarán el 80%.